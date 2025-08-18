FASTag Annual Pass को जबरदस्त रिस्पांस, चार दिन में 5 लाख लोगों ने किया एक्टिवेट

FASTag Annual Pass Bookings: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू हुए फास्टैग सालाना पास को यूजर्स से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. लॉन्च के चार दिनों के भीतर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने पाँच लाख से ज़्यादा सालाना पास की बिक्री की है. FASTag Annual Pass को पहले दिन से ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, 15 अगस्त को शाम 7 बजे तक तकरीबन 1.4 लाख लोगों ने सालाना पास बुक या एक्टिवेट किया था.

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का कहना है कि, FASTag ने भारत में बिना किसी परेशानी के बढ़ती टेक्नोलॉजी ड्रिवेन मोबिलिटी की दिशा में एक और माइलस्टोन स्थापित कर लिया है. लॉन्च के 4 दिनों के भीतर ही 5 लाख से ज़्यादा यूजर फास्टैग एनुअल पास से जुड़ गए हैं. यह पहल यात्रियों को फास्ट, सुविधाजनक और बेहतर टोलिंग एक्सपीरिएंस प्रदान कर रहा है. ज्यादा से ज्यादा यूजर इस पास का उपयोग कर अपने यात्रा को सुगम और बेहतर बना रहे हैं.

Rajmargyatra ऐप ने भी बनाया रिकॉर्ड

NHAI ने सोशल नेटर्विंग साइट 'X' पर शेयर किए गए अपने पोस्ट में कहा कि, 15 लाख से ज़्यादा डाउनलोड के साथ, NHAI का राजमार्गयात्रा ऐप टॉप रैंकिंग वाला सरकारी ऐप बन गया है. गूगल प्ले स्टोर पर समग्र रैंकिंग में 23वें और ट्रैवेल कैटेगरी में राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप दूसरे स्थान पर पहुँच गया है. 4.5 स्टार रेटिंग वाले इस ऐप ने फास्टैग एनुअल पास के लॉन्च के 4 दिनों के भीतर यह उपलब्धि हासिल की है.

क्या है FASTag Annual Pass?

बता दें कि, केंद्र सरकार ने बीते 15 अगस्त को देश के चुनिंदा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) और राष्ट्रीय राजमार्गो (NH) पर यात्रा को सुगम बनाने के लिए फास्टैग सालाना पास हो लॉन्च किया है. इस पास को यूजर केवल 3,000 रुपये में खरीद सकते हैं और इसके जरिए पूरे 1 साल या 200 ट्रिप्स तक (जो भी पहले आए) बिना टोल दिए यात्रा कर सकते हैं. हालांकि ये केवल उन्हीं एक्सप्रेसवे और हाईवे पर लागू होगा, जिनका संचालन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा किया जाता है.

यूजर फास्टैग सालाना पास को NHAI के आधिकारिक वेबसाइट और राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप के जरिए खरीद सकते हैं. इसके लिए यूजर्स को अलग से फास्टैग खरीदने की जरूरत नहीं है, ये मौजूदा फास्टैग पर ही एक्टिवेट होगा. हालांकि इसके लिए आपके फास्टैग का वाहन के व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है. ये सालाना पास केवल प्राइवेट वाहन जैसे कार, जीप या वैन कैटेगरी के वाहनों पर लागू होगा. इसमें कमर्शियल वाहन जैसे टैक्सी, कैब, बस या ट्रक इत्यादि शामिल नहीं हैं.

कैसे एक्टिवेट होगा पास?

सबसे पहले राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप पर जाएं.

'एनुअल टोल पास' टैब पर क्लिक कर, एक्टिवेट बटन दबाएं.

इसके बाद 'गेट स्टार्टेड' बटन पर क्लिक कर अपने वाहन का नंबर दर्ज करें.

व्हीकल नंबर दर्ज करने के बाद VAHAN डाटाबेस इसका सत्यापन होगा.

यदि आपका वाहन इस पास के लिए योग्य है तो आपको अगले स्टेप में मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.

जिसके बाद OTP आएगा. ओटीपी दर्ज कर पेमेंट के लिए आगे बढ़ें.

पेमेंट गेटवे के माध्यम से यूपीआई या कार्ड पेमेंट मोड चुनें और 3,000 रुपये का भुगतान करें.

अगले 2 घंटे के भीतर आपके वाहन के फास्टैग पर एनुअल पास एक्टिवेट हो जाएगा.

