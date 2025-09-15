Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 15 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: भारत और अमेरिका मंगलवार को नई दिल्ली में व्यापार वार्ता करने जा रहे हैं. वहीं, PM नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया. इन खबरों के अलावा, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में लगी पैर की चोट से तेज़ी से उबर रहे हैं. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

'भारत बातचीत की टेबल पर...', अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता से पहले ट्रंप के करीबी नवारो का बड़ा दावा

भारत और अमेरिका मंगलवार को नई दिल्ली में व्यापार वार्ता करने जा रहे हैं. भारत-अमेरिका के बीच ये वार्ता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाने के कुछ हफ़्ते बाद हो रही है. भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की है.

बिहार: PM मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का किया शुभारंभ, 36 हजार करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात

PM नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया. ये नया टर्मिनल एयरपोर्ट इलाके के विकास और इंटरकनेक्टिविटी में मदद करेगा. PM ने शीशाबाड़ी एसएसबी ग्राउंड में ₹36,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्धाटन और शिलान्यास किया.

ऋषभ पंत की फिटनेस पर आई Good News, इस सीरीज से हो सकती है टीम इंडिया में वापसी

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में लगी पैर की चोट से तेज़ी से उबर रहे हैं. ESPNCricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, पंत के पैर से प्लास्टर हटा दिया गया है और अब वे आराम से चल पा रहे हैं. पंत जल्द ही BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाएंगे, जहां वे रिहैबिलिटेशन के हिस्से के रूप में हल्की ट्रेनिंग शुरू करेंगे.

Stock Market Fall: 8 दिन की तेजी पर ब्रेक, लेकिन बैंक निफ्टी में बढ़त बरकरार, फिसले ये 10 शेयर

भारतीय शेयर बाज़ार में बीते आठ दिनों की तेज़ी के बाद सोमवार को गिरावट देखी गई. मार्केट क्लोज़ होने पर BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स 118 अंक फिसलकर 81,785 पर क्लोज़ हुआ, तो वहीं NSE का निफ्टी इंडेक्स भी 44 अंक की गिरावट लेकर 25,069 के स्तर पर बंद हुआ. इस दौरान कई बड़ी कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए.

भारत से शिकस्त के बाद बौखलाया पाकिस्तान, मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग, लगाया कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का आरोप

भारत संग मुकाबले में हैंडशेक विवाद पाकिस्तानी टीम ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप 2025 से हटाने की मांग की है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियाई क्रिकेट परिषद के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. PCB चीफ नकवी ने एंडी पायक्रॉफ्ट पर आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने का आरोप लगाया है.

ईस्टर्न कमांड पहुंचे PM मोदी, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोलकाता में 16वीं कम्बाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस-2025 का उद्घाटन किया. ये कार्यक्रम 15 से 17 सितंबर तक चलेगा और इसका आयोजन पूर्वी कमान मुख्यालय में किया जा रहा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे.

कश्मीर पहुंची भारतीय सेना की पहली मालगाड़ी, लौटेगी सेब लेकर

जम्मू-कश्मीर के उद्धमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) पर भारतीय सेना की पहली विशेष मालगाड़ी सफलतापूर्वक पहुंची है. इसमें 753 मीट्रिक टन एडवांस्ड विंटर स्टॉकिंग (एडब्ल्यूएस) सामान लदा था, जो सेना की इकाइयों के लिए था. यूएसबीआरएल भारत का एक महत्वाकांक्षी रेल परियोजना है, जो जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ती है.

मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बंपर भर्ती शुरू... 7,500 रिक्तियों पर मांगे जा रहे आवेदन

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने पुलिस विभाग में 7,500 रिक्तियों पर भर्ती अभियान शुरू किया है. ये भर्ती कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर, सूबेदार, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर और स्टेनोग्राफर के पदों पर होगी. ये भर्ती केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए ही है. MP पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर 2025 को दो पालियों में आयोजित होगी.

नैनीताल के लोअर मॉलरोड पर फिर आईं दरारें, सड़क का हिस्सा करीब एक फीट नीचे धंसा, लोगों में मचा हड़कंप

नैनीताल की ऐतिहासिक लोअर मॉलरोड एक बार फिर भूस्खलन और सड़क धंसाव की चपेट में आ गई है. एचडीएफसी बैंक के सामने अचानक सड़क पर 50 से 60 फीट लंबी दरारें आ गईं और सड़क का एक हिस्सा करीब एक फीट नीचे धंस गया है. प्रशासन ने एहतियातन लोअर मॉलरोड पर यातायात पूरी तरह बंद कर दिया है. अब वाहन ऊपरी मॉलरोड से गुज़ारे जा रहे हैं.

बलूचिस्तान के मंड में IED ब्लास्ट, PAK आर्मी के 5 जवानों की मौत

बलूचिस्तान के मंड में एक आईईडी विस्फोट का मामला सामने आया है. इस घटना में पाकिस्तानी सेना के 5 जवानों के मारे जाने की ख़बर है. ये धमाका मंड के शंड इलाके में एक वाहन को निशाना बनाकर किया गया है. इस हमले की ज़िम्मेदारी बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे अलगाववादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है.

