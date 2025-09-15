Stock Market Fall: 8 दिन की तेजी पर ब्रेक, लेकिन बैंक निफ्टी में बढ़त बरकरार, फिसले ये 10 शेयर

भारतीय शेयर बाजार में बीते आठ कारोबारी दिनों के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सुस्ती के साथ कारोबार की शुरुआत हुई और अंत तक सेंसेक्स-निफ्टी रेड जोन में ट्रेड करते नजर आए. मार्केट क्लोज होने पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स 118 अंक फिसलकर क्लोज हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी 44 अंक की गिरावट लेकर बंद हुआ. बाजार में सुस्ती के बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर इंफोसिस तक के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए.

सेंसेक्स-निफ्टी फिसले, बैंक Nifty ग्रीन

शेयर मार्केट की ओपनिंग के साथ ही बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 81,904.70 की तुलना में मामूली तेजी के साथ 81,925.51 पर खुला था, लेकिन कुछ देर की तेजी के बाद इसमें गिरावट शुरू हो गई, जो अंत तक जारी रही. बाजार बंद होने पर ये इंडेक्स 118.96 अंक फिसलकर 81,785.74 के लेवल पर क्लोज हुआ.

सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी ने भी अपने पिछले बंद 25,114 अंक से महज 4 अंक की बढ़त के साथ 25,118.90 पर फ्लैट ओपनिंग की थी और इसके बाद पूरे दिन के कारोबार के अंत में एनएसई का ये इंडेक्स 44.80 अंक फिसलकर 25,069.20 पर बंद हुआ. हालांकि, जहां सेंसेक्स-निफ्टी टूटकर बंद हुए, तो वहीं बैंक निफ्टी 78 अंकों की उछाल के साथ 54,887.85 पर पहुंचकर क्लोज हुआ.

दिनभर फिसले ये 10 शेयर

सोमवार को बाजार में कारोबार के दौरान सबसे ज्यादा फिसलने वाले शेयरों की बात करें, तो लार्जकैप कैटेगरी में शामिल महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर (1.67%), एशियन पेंट्स (1.66%) और इंफोसिस शेयर (1.15%) फिसलकर बंद हुआ. इसके अलावा मिडकैप कंपनियों में सबसे ज्यादा रिलेक्सो का शेयर (1.92%) टूटा. इसके बाद बायोकॉन (1.82%), बंधन बैंक शेयर (1.61%) और ग्लेनमार्क शेयर (1.52%) टूटकर बंद हुआ. वहीं स्मॉलकैप शेयरों में केआरबीएल शेयर (9.59%), इक्सिगो शेयर (6.29%) और एनएसीएल इंडिया शेयर (4.03%) की गिरावट के साथ बंद हुआ.

रेलवे स्टॉक्स ने मचाया धमाल

शेयर मार्केट में गिरावट के बावजूद रेलवे से जुड़े स्टॉक्स ने दिनभर धमाल मचाया और तेज बढ़त के साथ क्लोज हुए. रेलटेल कॉर्प को शेयर (6.67%) और इरकॉन शेयर (6.56%) की तेजी लेकर बंद हुआ. वहीं आरवीएनएल का शेयर 2.72% फीसदी चढ़कर बंद हुआ. रेलवे के अलावा अन्य बढ़त लेकर बंद होने वाले शेयरों की बात करें, तो पीईएल शेयर (6.26%), टाटा कम्युनिकेशन (4.13%), गोदरेज इंडिया (3.88%) और एनएचपीसी शेयर (3.77%) चढ़कर बंद हुआ.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

