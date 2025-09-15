बलूचिस्तान के मंड में IED ब्लास्ट, PAK आर्मी के 5 जवानों की मौत

बलूचिस्तान के मंड में एक आईईडी (IED) विस्फोट का मामला सामने आया है. इस घटना में पाकिस्तानी सेना के 5 जवानों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है. यह धमाका मंड के शंड इलाके में एक वाहन को निशाना बनाकर किया गया है.

हमले में मारे गए सैनिकों की पहचान कैप्टन वकार काकर, नायक जुनैद, नायक इस्मत, लांस नायक खान मुहम्मद और सिपाही जहूर के रूप में हुई है.

आईईडी विस्फोट ने पाकिस्तानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया. इस हमले में कुल 5 जवान मारे गए हैं. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

मई में मारे गए थे 12 सैनिक...

इससे पहले मई में बलूचिस्तान में एक वाहन पर आईईडी की चपेट में आने से बारह पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए थे. इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे अलगाववादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने ली थी.

इस धमाके में सेना के एक वाहन में सवार 12 सैनिक मारे गए, जिनमें स्पेशल कैंपेन कमांडर तारिक इमरान और सूबेदार उमर फारूक भी शामिल थे. विस्फोट में वाहन भी पूरी तरह खत्म हो गया था. सेना ने कहा था कि इलाके में मौजूद किसी भी आतंकवादी को खत्म करने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

