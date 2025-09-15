मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बंपर भर्ती शुरू... 7,500 रिक्तियों पर मांगे जा रहे आवेदन

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने पुलिस विभाग में 7,500 रिक्तियों पर भर्ती अभियान शुरू किया है. यह भर्ती कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर, सूबेदार, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर और स्टेनोग्राफर के पदों पर होगी.
पंजीकरण कब शुरू होगा?
पंजीकरण की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर शुरू होगी. पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 है. यदि उम्मीदवार फॉर्म में कोई गलती ठीक कराना चाहते हैं, तो करेक्शन विंडो 15 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खुली रहेगी.
शैक्षणिक योग्यता क्या है?
अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों का कम से कम आठवीं पास, तो वहीं अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का दसवीं पास होना जरूरी है. आवेदक की आयु 29 सितंबर तक 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदन शुल्क SC-ST, OBC वर्ग के लिए 250 रुपये और सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये है.
आवेदन की प्रक्रिया यह है:
Step 1: MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Online Form – Police Constable Recruitment Test 2025” पर क्लिक करें.
Step 2: फॉर्म खुलने पर सभी आवश्यक विवरण भरें.
Step 3: आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें.
Step 4: भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.
यह भर्ती केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए ही है. परीक्षा में रिपोर्टिंग के समय और बाकी निर्देशों की जानकारी अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होगी. मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर 2025 को दो पालियों में ऑफलाइन आयोजित होगी.
परीक्षा का कार्यक्रम
पहली पाली: अभ्यर्थियों को सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा. परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चलेगी.
दूसरी पाली: अभ्यर्थियों को दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच पहुंचना होगा. परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेगी.
किन शहरों में आयोजित होगी परीक्षा?
आवेदकों को फॉर्म भरते समय भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में से कोई चार शहर चुनने होंगे. उपलब्धता के आधार पर इनमें से किसी एक में उन्हें परीक्षा केंद्र आवंटित होगा.