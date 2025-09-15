scorecardresearch
 

बिहार: PM मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का किया शुभारंभ, 36 हजार करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, जो हवाई अड्डा क्षमता और सुविधाओं को बढ़ाएगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 36 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है.

पीएम मोदी ने इंटरिम टर्मिनल का उद्घाटन किया (Photo: X/@ANI)
पीएम मोदी ने इंटरिम टर्मिनल का उद्घाटन किया (Photo: X/@ANI)

PM Modi inaugurates new terminal building of Purnea airport: बिहार में आने वाले कुछ सप्ताह में विधानसभा के चुनाव के मतदान के लिए चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है. चुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले राजनीतिक दल जमकर मैदान में पसीना बहा रहा हैं. रैलियों से लेकर जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है. चुनावी वादों का भी ऐलान किया जा रहा है.

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्णिया पहुंचे. यहां उन्होंने नए सिविल एन्क्लेव के अस्थायी टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया. यह नया टर्मिनल एयरपोर्ट की सुविधाओं और क्षमता में इजाफा करेगा और इलाके के विकास और इंटरकनेक्टिविटी में मदद करेगा. 

पूर्णिया एयरपोर्ट बिहार का चौथा कमर्शियल बन गया है. इस एयरपोर्ट के शुभारंभ से सीमांचल क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा. आस-पास के जिलों के लोगों को हवाई सेवा का लाभ मिलेगा. पूर्णिया के अलावा अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल को सीधा फायदा मिलेगा.

पटना, गया और दरभंगा के बाद पूर्णिया बिहार का चौथा एयरपोर्ट बन गया है, जहां से अब लोग देश के दूसरे हिस्सों में उड़ान भर सकेंगे. पूर्णिया एयरपोर्ट से फिलहाल कोलकाता और अहमदाबाद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी. इंडिगो एयरलाइन की कोलकाता के लिए फ्लाइट हफ्ते में तीन दिन मिलेगी. 

एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू भी साथ मौजूद रहे.

प्रधानमंत्री मोदी ने शीशाबाड़ी एसएसबी ग्राउंड में 36,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्धाटन और शिलान्यास किया. यहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया. 

पूर्णिया एयरपोर्ट परिसर में टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रोन, कार्गो कॉम्प्लेक्स, एसटीपी, वॉटर एंड फायर टैंक, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, एविएशन फ्यूल फार्म, एडमिन ऑफिस, कमर्शियल प्लाजा और स्टिल्ट पार्किंग जैसी सुविधाएं लैस है. 

प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि 40 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर मिले हैं. धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है.

इनपुट: शशि भूषण कुमार

