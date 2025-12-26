Aaj ka Rashifal 27 दिसंबर 2025: शनिवार का दिन वृषभ राशि वाले प्राप्त करेंगे बड़ी उपलब्धियां, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष - विवेक से टलेंगे संकट

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है. आपको अपने वित्तीय प्रयासों में बहुत धैर्य और विवेक दिखाने की जरूरत है. आज खर्चों की अधिकता बनी रह सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. हालांकि, निवेश से संबंधित काम तेजी से आगे बढ़ेंगे. जो लोग विदेशी कार्यों से जुड़े हैं, उनकी रुचि आज बढ़ेगी. न्यायिक मामलों में पूरी सजगता बरतें.

शुभ अंक: 3, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का वंदन करें और तेल-तिलहन का दान करें. उतावली से बचें.

वृष - चमकेगा किस्मत का सितारा

वृष राशि वालों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. आर्थिक क्षेत्र में आप अपनी अपेक्षा से कहीं बेहतर प्रदर्शन करेंगे. करियर और व्यापार में आपको आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. पेशेवर अनुबंधों में सकारात्मकता रहेगी और लोगों के बीच आपका संकोच दूर होगा.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: हनुमानजी की आराधना करें. शनिदेव का स्मरण करते हुए तेल का दान करें. अपने कार्यों में तेजी लाएं.

मिथुन - शासन और प्रशासन से लाभ

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सक्रियता दिखाने का है. आपकी रचनात्मक सोच आज आपको सफलता के शिखर पर ले जा सकती है. शासन और प्रशासन से जुड़े लोगों से आपको बड़ी मदद मिल सकती है. करियर की उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा और आप लाभ संवारने में आगे रहेंगे.

शुभ अंक: 3, 5, 8 और 9

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव को तेल अर्पित करें. लोगों से चर्चा और संवाद बढ़ाएं.

कर्क - भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ

कर्क राशि वालों के लिए आज भाग्य हर कदम पर साथ देगा. आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता बनी रहेगी. साहस और पराक्रम के बल पर आप कठिन लक्ष्यों को भी साध लेंगे. करियर और व्यवसाय में तेजी रहेगी और आप सूझबूझ के साथ जोखिम उठाने में सफल रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 8 और 9

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: हनुमानजी की वंदना करें और शनिदेव का स्मरण करें. तिल और तेल का दान करना शुभ फलदायी होगा.

सिंह - सावधानी हटी, दुर्घटना घटी

सिंह राशि के जातकों को आज बहुत संभलकर चलने की सलाह दी जाती है. हालांकि परिवार के लोगों का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन कामकाज में लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है. सफलता का प्रतिशत आज सामान्य रहेगा. किसी भी प्रकार का भारी कार्य करने से बचें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण करें. तेल का दान करें और स्वभाव में विनम्रता लाएं.

कन्या - टीम वर्क से मिलेगी सफलता

कन्या राशि के जातकों का व्यापार और उद्योग में प्रदर्शन शानदार रहेगा. आपकी कार्ययोजनाओं को गति मिलेगी और लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे. आज टीम भावना पर जोर देना आपके लिए लाभकारी रहेगा. महत्वपूर्ण अनुबंधों और संवाद को आगे बढ़ाने का यह सही समय है.

शुभ अंक: 3, 5, 8 और 9

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण करें और आशंकाओं से मुक्त रहें. तेल का दान करें.

तुला - परिश्रम ही सफलता की कुंजी

तुला राशि वालों के लिए आज मेहनत का दिन है. आपको अपने व्यक्तिगत प्रयासों और कला कौशल को निखारने पर जोर देना चाहिए. समय सीमा का कड़ाई से पालन करें और कार्य प्रबंधन पर पूरा ध्यान दें. आज का किया गया परिश्रम ही आपकी स्थिति को भविष्य में मजबूत बनाएगा.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: पारे के समान

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का वंदन करें. ठगों से सावधान रहें और तेल का दान करें.

वृश्चिक - शिक्षा और संबंधों में सुधार

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन शिक्षा और संबंधों के लिहाज से बेहतरीन है. शैक्षिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप मित्रों के साथ आगे बढ़ेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी और आप अपनी योजनाओं को एक नई दिशा दे पाएंगे.

शुभ अंक: 3, 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: हनुमानजी और शनिदेव की पूजा करें. तिल और तेल का दान करें. हर बात में स्पष्टता रखें.

धनु - रिश्तों में संवेदनशीलता जरूरी

धनु राशि के जातकों पर आज परिजनों की उम्मीदों का दबाव रह सकता है. करियर और कारोबार के प्रबंधकीय पक्ष पर ध्यान दें. पारिवारिक रिश्तों में धैर्य रखना बहुत जरूरी है. जल्दबाजी में कोई भी व्यक्तिगत प्रदर्शन न करें. आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी.

शुभ अंक: 3, 8 और 9

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें और शनिदेव का स्मरण करें. तेल का दान करें. साहस और धैर्य बनाए रखें.

मकर - मान-सम्मान में होगी वृद्धि

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन साख और सम्मान बढ़ाने वाला है. आप पेशेवर चर्चा और संवाद में पहल करेंगे. आपकी वाणिज्यिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी और आर्थिक पक्ष बेहतर होगा. सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और लोग आपके संस्कारों की प्रशंसा करेंगे.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: श्याम (काला/गहरा)

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का वंदन करें. तेल का दान करें और समानता का भाव रखें.

कुंभ - परिवार का मिलेगा सुख

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज पारिवारिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि का दिन है. आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. घर में श्रेष्ठ जनों का आगमन हो सकता है, जिससे खुशियां बढ़ेंगी. परंपरागत विषयों को गति मिलेगी और आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे.

शुभ अंक: 3, 8 और 9

शुभ रंग: नीलम समान

आज का उपाय: हनुमानजी और शनिदेव की पूजा करें. तेल-तिलहन का दान करें. सोच को बड़ा और सकारात्मक रखें.

मीन - रचनात्मकता और नई सोच

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सृजन पर जोर देने का है. आप अपने व्यक्तिगत मामलों में लोगों से भेंट बढ़ाएंगे और मित्र भी आपका पूरा सहयोग करेंगे. मन में रिश्तों के प्रति उत्साह रहेगा. आप अपने करीबियों को कोई प्यारा सा सरप्राइज दे सकते हैं.

शुभ अंक: 3, 8 और 9

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का वंदन करें. तेल का दान करें और कुछ नया सोचने का प्रयास करें.

