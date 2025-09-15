scorecardresearch
 

ऋषभ पंत की फिटनेस पर आई Good News, इस सीरीज से हो सकती है टीम इंडिया में वापसी

ऋषभ पंत पैर की चोट से उबर रहे हैं और उनका प्लास्टर हटा दिया गया है. वे बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हल्की ट्रेनिंग शुरू करेंगे. इंग्लैंड दौरे पर लगी चोट के कारण वे सीरीज़ से बाहर हुए थे, जिसके बाद ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया. पंत की संभावित वापसी अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज़ में हो सकती है.

चोट के बाद मैदान छोड़कर बाहर जाते ऋषभ पंत (Photo, Getty)
भारत के प्रमुख विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इंग्लैंड दौरे के दौरान लगी पैर की चोट से उबरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. ESPNCricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, पंत के पैर से प्लास्टर हटा दिया गया है और अब वे आराम से चल पा रहे हैं. 27 वर्षीय पंत जल्द ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाएंगे, जहां वे रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) के हिस्से के रूप में हल्की ट्रेनिंग शुरू करेंगे.

पंत को यह चोट मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट के पहले दिन लगी थी, जब उन्होंने क्रिस वोक्स के खिलाफ रिवर्स स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की. गेंद लगने के बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा और बाद में वे कंट्रोल्ड एंकल मोशन (CAM) बूट में दिखे. इसके बावजूद, अगले दिन उन्होंने वापसी की और शानदार अर्धशतक जड़ा, जिससे उनकी जुझारू मानसिकता दिखी.

पंत के बाहर होने के बाद ध्रुव जुरेल को अंतिम एकादश में शामिल किया गया और उन्होंने शेष टेस्ट में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभाई.

पहले की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि पंत की नजर भारत की अगली घरेलू सीरीज़ पर है. जो 2 अक्टूबर से वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ होगी. पहला मैच अहमदाबाद में और दूसरा दिल्ली में खेला जाएगा. अगर पंत फिट घोषित होते हैं, तो दिल्ली टेस्ट उनके घरेलू दर्शकों के सामने लंबे समय बाद वापसी का गवाह बन सकता है.

