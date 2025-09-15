भारत से शिकस्त के बाद बौखलाया पाकिस्तान, मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग, लगाया कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का आरोप

एशिया कप 2025 में भारत संग मुकाबले में हैंडशेक विवाद के बाद पाकिस्तानी टीम ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट (जिम्बाब्वे) को हटाने की मांग की है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. पाकिस्तान ने पायक्रॉफ्ट पर आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने का आरोप लगाया है.

भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को खेले गए मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय विपक्षी टीम के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया. फिर मैच के बाद भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आपस में हाथ नहीं मिलाए. भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 7 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की थी.

भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने से पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा नाराज हो गए और उन्होंने और मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी का बहिष्कार कर दिया. सोमवार को मामला तेजी से बिगड़ गया, जब पाकिस्तानी टीम ने भारतीय टीम और मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के खिलाफ आईसीसी में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. ये शिकायत पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नवीद अख्तर चीमा ने दर्ज कराई.

