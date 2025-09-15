LIVE: ईस्टर्न कमांड पहुंचे PM मोदी, थोड़ी देर में करेंगे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम पहुंचे, जहां वे 16वीं कम्बाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस-2025 (CCC) का उद्घाटन करेंगे. यह कार्यक्रम 15 से 17 सितंबर तक चलेगा और इसका आयोजन पूर्वी कमान मुख्यालय में किया जा रहा है.

पीएम मोदी के दौरे से जुड़े सभी अपडेट्स आप यहां देख सकते हैं:

-प्रधानमंत्री मोदी ईस्टर्न कमांड पहुंच चुके हैं.

रक्षा मंत्री और एनएसए भी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल

इस बार कॉन्फ्रेंस का थीम है- ‘ईयर ऑफ रिफॉर्म्स: ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर’. इसमें देश की शीर्ष सैन्य और असैन्य नेतृत्व एक साथ आकर भारत की रक्षा तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक, CCC सशस्त्र बलों का सर्वोच्च स्तर का ब्रेनस्टॉर्मिंग फोरम है, जहां रणनीतिक और वैचारिक स्तर पर विचार-विमर्श किया जाता है. सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री बिहार रवाना होंगे.

(इनपुट: तपस सेन गुप्ता)

---- समाप्त ----