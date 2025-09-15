scorecardresearch
 

Feedback

LIVE: ईस्टर्न कमांड पहुंचे PM मोदी, थोड़ी देर में करेंगे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में 16वीं कम्बाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस-2025 का उद्घाटन करेंगे. यह सम्मेलन 15 से 17 सितंबर तक पूर्वी कमान मुख्यालय में आयोजित किया जा रहा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में शामिल होंगे.

Advertisement
X
पीएम मोदी आज पूर्वी कमान मुख्यालय में कम्बाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन करेंगे. (File Photo- X/BJP)
पीएम मोदी आज पूर्वी कमान मुख्यालय में कम्बाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन करेंगे. (File Photo- X/BJP)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम पहुंचे, जहां वे 16वीं कम्बाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस-2025 (CCC) का उद्घाटन करेंगे. यह कार्यक्रम 15 से 17 सितंबर तक चलेगा और इसका आयोजन पूर्वी कमान मुख्यालय में किया जा रहा है.

पीएम मोदी के दौरे से जुड़े सभी अपडेट्स आप यहां देख सकते हैं:

-प्रधानमंत्री मोदी ईस्टर्न कमांड पहुंच चुके हैं.

सम्बंधित ख़बरें

pm narendra modi purnia visit seemanchal bihar election strategy
मोदी का मिशन सीमांचल... राहुल का दौरा, ओवैसी फैक्टर, मुस्लिम बहुल 24 सीटों पर क्या बीजेपी खिला पाएगी कमल 
The election race in Bihar heats up, following the visits of PM and Shah, now it’s Tejashwi’s turn.
बिहार में चुनावी रण हुआ भीषण, NDA और विपक्ष के ये दिग्गज संभालेंगे कमान  
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 15 सितंबर, सोमवार की अहम खबरें 
Modis Unyielding Journey: From Gujarat to the Prime Ministers Position, the Goal for 2047.
गुजरात से दिल्ली तक, 2024 में तीसरी बार PM और 2047 का 'संकल्प', देखें नरेंद्र मोदी का सियासी सफर:  
PM Modis 75th Birthday: A Journey from Struggle to the Summit
चायवाले से PM तक का सफर, देखें मोदी के राजनीतिक सफर के उतार-चढ़ाव  

रक्षा मंत्री और एनएसए भी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल 

इस बार कॉन्फ्रेंस का थीम है- ‘ईयर ऑफ रिफॉर्म्स: ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर’. इसमें देश की शीर्ष सैन्य और असैन्य नेतृत्व एक साथ आकर भारत की रक्षा तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक, CCC सशस्त्र बलों का सर्वोच्च स्तर का ब्रेनस्टॉर्मिंग फोरम है, जहां रणनीतिक और वैचारिक स्तर पर विचार-विमर्श किया जाता है. सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री बिहार रवाना होंगे.

(इनपुट: तपस सेन गुप्ता)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement