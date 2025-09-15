'भारत बातचीत की टेबल पर...', अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता से पहले ट्रंप के करीबी नवारो का बड़ा दावा

अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और व्यापार सलाहकार पीटर नवारो भारत विरोधी बयानों के लिए लगातार चर्चा में हैं. इस बार नवारो ने एक और नया दावा किया है. उन्होंने मंगलवार को नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच होने वाली व्यापार वार्ता से ठीक पहले कहा है कि 'भारत 'बातचीत की टेबल पर आ रहा है', जैसा कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक इंटरव्यू के हवाले से बताया है.

भारत-US के बीच होगी बैठक

भारत-अमेरिका के बीच यह वार्ता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाने के कुछ हफ़्ते बाद हो रही है, जिससे अगस्त में देश का निर्यात नौ महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था. अमेरिका की तरफ से 50 फीसदी टैरिफ के चलते अगस्त में स्थगित हुई दोनों देशों के बीच छठे दौर की बातचीत मंगलवार को होगी. इसके लिए अमेरिकी वार्ताकार सोमवार को नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं.

भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की है. उन्होंने व्यापार आंकड़े जारी करने के एक कार्यक्रम में कहा, 'भारत और अमेरिका व्यापार वार्ता को तेज़ गति देंगे. लेकिन उन्होंने ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया. राजेश अग्रवाल ने बताया कि दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच चर्चा के लिए मंगलवार को नई दिल्ली की एक दिवसीय यात्रा पर आएंगे.

नवारो के भारत विरोधी बयान

एक हफ़्ते पहले, व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा था कि भारत को अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में किसी न किसी मोड़ पर आना ही होगा, वरना यह दिल्ली के लिए 'अच्छा नहीं होगा'. नवारो ने 'रियल अमेरिकाज़ वॉयस' शो को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत सरकार उनसे नाराज़ है और उन्होंने भारत को टैरिफ़ का 'महाराजा' बताया था.

नवारो ने आगे कहा, 'दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में अमेरिका पर भारतीय टैरिफ सबसे ज़्यादा है. हमें इससे निपटना होगा.' उन्होंने आगे कहा कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करने से पहले भारत ने मॉस्को से कभी तेल नहीं खरीदा था, सिवाय इसके कि बहुत कम मात्रा में तेल खरीदा जाए. उन्होंने कहा, 'और फिर वे मुनाफाखोरी के इस तरीके में लग गए, रूसी रिफाइनरियां भारतीय जमीन पर आकर मुनाफाखोरी करती हैं और अमेरिकी टैक्सपेयर्स को संघर्ष के लिए और पैसा भेजना पड़ता है.'

यही नहीं नवारो रूस-यूक्रेन युद्ध को 'मोदी का युद्ध' तक बता चुके हैं. साथ ही दावा किया कि रूस से तेल खरीदकर भारत में 'ब्राह्मण' आम लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भी यह आरोप लगाया गया था कि भारत, रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है और रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए फंडिंग कर रहा है.

ट्रंप ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ

पिछले महीने वॉशिंगटन ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया था, क्योंकि भारत ने रूसी कच्चे तेल के आयात में कटौती करने से साफ इनकार कर दिया था. ट्रंप ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ जीरो करने के भारत के जवाबी प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन बहुत देरी से लिया फैसला बताया था.

हालांकि, पिछले हफ़्ते एक नरमी के संकेत तब मिले जब ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'महान प्रधानमंत्री' बताया और कहा कि वह हमेशा उनके दोस्त रहेंगे. पीएम मोदी ने तुरंत इसका जवाब दिया और ज़ोर देकर कहा कि वह राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की गहरी सराहना करते हैं और पूरी तरह से उनका सम्मान करते हैं.

