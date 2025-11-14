Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 14 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: बिहार चुनाव के शुरुआती रुझानों के अनुसार एनडीए बढ़त बनाई हुई है. महागठबंधन पिछड़ते हुए दिख रही है. दिल्ली-एनसीआर में CAQM ने ग्रैप GRAP की स्टेज-3 लागू कर दी है. दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद के घर को ध्वस्त कर दिया गया है. चांदी के बदले लोन देने की अनुमति कुछ बैंकों को दी गई है. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों ने इस्तीफा दिया है. पढ़ें शुक्रवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

और पढ़ें

Bihar Election Result 2025 LIVE: शुरुआती रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, आरजेडी दे रही कड़ी टक्कर

बिहार चुनाव 2025 की मतगणना शुरू हो गई है. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती और इसके बाद EVM की गिनती हो रही है. 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी हैं. वोटों की गिनती के मद्देनजर प्रशासन ने सभी जिलों में सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए हैं. चुनाव आयोग भी अपने स्तर पर सभी तरह की तैयारियां कर चुका है.

दिल्ली-NCR में सांस लेना हुआ 'खतरनाक'... नोएडा-गाजियाबाद में हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल, निर्माण कार्यों पर रोक

दिल्ली-एनसीआर में CAQM ने ग्रैप GRAP की स्टेज-3 लागू कर दी है. इसके तहत नोएडा और गाजियाबाद में सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जिनमें स्कूल बंद करना और निर्माण गतिविधियों पर रोक शामिल है. गाजियाबाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को अगली आदेश तक ऑनलाइन मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं.

Advertisement

दिल्ली धमाके के गुनहगार डॉक्टर उमर का घर ब्लास्ट से उड़ाया गया, पुलवामा में सुरक्षा बलों का एक्शन

दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद के पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा एजेंसियों ने IED से उड़ा दिया है. आतंकवाद के खिलाफ चल रही सख्त मुहिम के तहत सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है. ब्लास्ट साइट से मिले DNA सैंपलों से पुष्टि हुई है कि लाल किले के पास विस्फोट हुई कार को डॉ. उमर ही चला रहा था.

सरकार का बड़ा फैसला, अब चांदी पर भी मिलेगा लोन, RBI ने किया तारीख का ऐलान

RBI कमर्शियल बैंकों, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों, सहकारी बैंकों और हाउस फाइनेंस संस्‍थाओं को चांदी के बदले लोन देने की अनुमति देने जा रहा है. आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से सिल्‍वर ज्‍वेलरी और चांदी के सिक्‍के इन संस्‍थाओं के पास गिरवी रखकर लोन लेने की अनुमति होगी. ये लोन सिर्फ फिजिकल चांदी जैसे- ज्‍वेलरी और सिक्‍का पर ही दिया जाएगा.

'संविधान की कब्र पर रखी गई 27वें संशोधन की नींव', PAK सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने दिया इस्तीफा

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों ने गुरुवार को 27वें संवैधानिक संशोधन के विरोध में इस्तीफा दे दिया. उनका आरोप है कि यह संशोधन संविधान को कमजोर करता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्त करने वाला है. संशोधित कानून के तहत पाकिस्तान में एक संघीय संवैधानिक अदालत का गठन होगा, जो संवैधानिक मामलों की सुनवाई करेगी.

Advertisement

फिनलैंड बॉर्डर के पास क्रैश हुआ रूस का Su-30 लड़ाकू विमान, हादसे में दोनों पायलटों की मौत

फिनलैंड की सीमा से लगे करेलिया क्षेत्र में एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान रूस का सुखोई-30 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई. रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है. रूस ने अभी तक दुर्घटना के कारण का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, एविएशन ऑफिसर्स ने अपनी जांच शुरू कर दी है.

किसानों का दिल्ली मार्च, पंजाब पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त

कौमी इंसाफ मोर्चा और पंजाब के विभिन्न किसान यूनियन शुक्रवार को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे. इस मार्च का उद्देश्य सजा पूरी होने के बावजूद जेलों में बंद सिख बंदियों की रिहाई है. मार्च को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइज़री जारी की है. पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक रूट्स से यात्रा करने की सलाह दी है.

अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता AIU ने रद्द की, NAAC ने भी जारी किया नोटिस, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा है लिंक

फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU) ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है. ये कदम दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद उठाया गया है. इसके साथ ही NAAC ने भी यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है. अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के धौज ग्राम में 70 एकड़ के क्षेत्र में फैली है.

---- समाप्त ----