दिल्ली धमाके के गुनहगार डॉक्टर उमर का घर ब्लास्ट से उड़ाया गया, पुलवामा में सुरक्षा बलों का एक्शन

लाल किले के पास हुए कार धमाके के मास्टरमाइंड आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद के पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा एजेंसियों ने IED धमाके से ध्वस्त कर दिया. आतंकवाद के खिलाफ चल रही सख्त मुहिम के तहत सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है.

आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद के पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा एजेंसियों ने आईईडी विस्फोट के जरिए नष्ट कर दिया है. (Photo: ITG)
दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद के पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा एजेंसियों ने IED से उड़ा दिया है. आतंकवाद के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई के तहत सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित तरीके से अंजाम दिया.

धमाके की जांच में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं. ब्लास्ट से जुड़ी एक और कार गुरुवार को फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पार्किंग में मिली. पुलिस के अनुसार, यह कार डॉ. शाहीन शाहिद के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसे पहले ही 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है.

यूनिवर्सिटी में खड़ी बाकी गाड़ियों की भी जांच कर रही पुलिस

फरीदाबाद पुलिस ने बताया कि यूनिवर्सिटी में मिली संदिग्ध मारुति ब्रेजा कार की जांच जम्मू-कश्मीर पुलिस कर रही है. संदिग्ध कार मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाकर वाहन की तलाशी ली गई. यूनिवर्सिटी परिसर में खड़ी अन्य गाड़ियों की भी जांच की जा रही है और उनके मालिकों की जानकारी की पुष्टि हो रही है.

एन्क्रिप्टेड स्विस ऐप से की थी आतंकी साजिश की प्लानिंग

जांच में सामने आया है कि ब्लास्ट के मुख्य आरोपी, डॉ. उमर मोहम्मद, डॉ. मुजम्मिल अहमद और डॉ. शाहीन शाहिद, ने अपनी पूरी प्लानिंग एक एन्क्रिप्टेड स्विस मैसेजिंग ऐप के जरिए बनाई और उसी से अपने आतंकी मिशन को कोऑर्डिनेट किया. ब्लास्ट साइट से मिले DNA सैंपलों से पुष्टि हुई है कि लाल किले के पास विस्फोट हुई सफेद Hyundai i20 कार को डॉ. उमर ही चला रहा था.

नूंह में छापेमारी, खाद-बीज बेचने वाला शख्स हिरासत में

गुरुवार को हरियाणा के नूंह में भी छापेमारी की गई, जहां पिनांगवा से खाद और बीज बेचने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया गया. शक है कि आरोपियों ने इसी दुकान से भारी मात्रा में NPK खाद खरीदी थी. इसके अलावा, जांच टीम ने बुधवार को फरीदाबाद के खंडावली गांव में मॉड्यूल की दूसरी कार- लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट- भी बरामद की. 

इस कार को गांव में पार्क करने वाले व्यक्ति को फरीदाबाद पुलिस ने पकड़कर दिल्ली पुलिस के हवाले किया. जांच में खुलासा हुआ कि आतंकियों ने IED ले जाने के लिए तीन कारें खरीदी थीं. इसके चलते दिल्ली पुलिस ने शहर के सभी थानों, चौकियों और बॉर्डर प्वाइंट्स पर अलर्ट जारी कर दिया.

