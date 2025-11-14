scorecardresearch
 

Feedback

'संविधान की कब्र पर रखी गई 27वें संशोधन की नींव', PAK सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने दिया इस्तीफा

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 27वें संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया. यह संशोधन पाकिस्तानी सेना प्रमुख को असीम शक्तियां प्रदान करता है और देश के सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ क्रिमिनल और सिविल मामलों तक सीमित कर देता है. संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए एक नई संघीय अदालत का गठन होगा.

Advertisement
X
पाकिस्तान में 27वें संवैधानिक संशोधन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ जजों ने इस्तीफा दिया. (Photo: Reuters)
पाकिस्तान में 27वें संवैधानिक संशोधन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ जजों ने इस्तीफा दिया. (Photo: Reuters)

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों ने गुरुवार को  27वें संवैधानिक संशोधन के विरोध में इस्तीफा दे दिया. उनका आरोप है कि यह संशोधन संविधान को कमजोर करता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्त करने वाला है. राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा विवादास्पद 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दिए जाने के कुछ ही घंटों बाद न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. 

यह संशोधन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद इसे कानून बनाने की दिशा में अंतिम कदम था. संशोधित कानून के तहत पाकिस्तान में एक संघीय संवैधानिक अदालत (Federal Constitutional Court) का गठन होगा, जो संवैधानिक मामलों की सुनवाई करेगी. मौजूदा सुप्रीम कोर्ट केवल सिविल और आपराधिक मामलों तक सीमित रहेगा. न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह ने अपने त्यागपत्र में लिखा, 'यह संशोधन पाकिस्तान के संविधान पर गंभीर हमला है. यह सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को समाप्त करता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका के अधीन लाता है और संवैधानिक लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार करता है.'

यह भी पढ़ें: आसिम मुनीर ने संभाला मोर्चा, इसल‍िए बची श्रीलंका संग पाकिस्तान की सीरीज... मोहसिन नकवी का खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

CPEC योजना को लेकर क्या बोला पाकिस्तान (Photo: Reuters)
'CPEC का फायदा उठाने में रहे फेल...', चीन के प्रोजेक्ट पर फूटा PAK का गुस्सा 
पाकिस्तान के इस्लमाबाद की जिला अदालत के बाहर सुसाइड अटैक हुआ था Photo: Reuters)
'अफगानी नागरिक था हमलावर...', अफगानिस्तान पर फिर भड़का पाकिस्तान 
Asim Munir, Mohsin Naqvi
... तो आस‍िम मुनीर की वजह से बची श्रीलंका संग सीरीज, नकवी का खुलासा  
Delhi Blast Case
'पुतिन के दौरे के वक्त दिल्ली को दहलाने की थी साजिश'... डिफेंस एक्सपर्ट का दावा 
पाकिस्तान के विवादित नेता बांग्लादेश पहुंचे (Photo: AP)
PAK का मौलाना बांग्लादेश पहुंचा, 'इस्लाम के दुश्मनों' के खिलाफ करेगा जिहाद का ऐलान! 

इस संशोधन ने देश को दशकों पीछे धकेल दिया

उन्होंने लिखा, 'देश के सर्वोच्च न्यायालय की एकता को खंडित करके इस संशोधन ने न्यायिक स्वतंत्रता और अखंडता को पंगु बना दिया है, तथा देश को दशकों पीछे धकेल दिया है... संवैधानिक व्यवस्था का यह विध्वंस बहुत समय तक ऐसे ही नहीं रहने वाला और समय के साथ इसे उलट दिया जाएगा- लेकिन तब तक यह इस संस्था को गहरे घाव दे जाएगा. अपने पद पर बने रहना न केवल एक संवैधानिक गलती को चुपचाप स्वीकार करने के समान होगा, बल्कि इसका मतलब एक ऐसी अदालत में बैठे रहना भी होगा जिसकी संवैधानिक आवाज को दबा दिया गया है. ऐसे कमजोर न्यायालय में सेवा करते हुए, मैं संविधान की रक्षा नहीं कर सकता, न ही उस संशोधन की न्यायिक जांच कर सकता हूं जिसने इसे विकृत किया है. मैं ऐसी व्यवस्था में सेवा जारी नहीं रख सकता जो उस संस्था की नींव को कमजोर करे, जिसकी रक्षा करने की शपथ मैंने ली है.'

Advertisement

अब जज की पोशाक पहनना खुद को धोखा देना 

न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने अपने त्यागपत्र में लिखा, '27वें संशोधन के पारित होने से पहले, मैंने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि इसके प्रस्तावित प्रावधान हमारी संवैधानिक व्यवस्था के लिए क्या मायने रखते हैं. उनकी चुप्पी और निष्क्रियता के बीच, अब वे आशंकाएं सच साबित हो गई हैं. जिस संविधान की रक्षा करने की मैंने शपथ ली थी, वह अब नहीं रहा. इसकी स्मृति पर इससे बड़ा कोई हमला नहीं हो सकता कि 27वें संविधान संशोधन की नींव, उस संविधान के कब्र पर टिकी है, जिसे बनाए रखने की मैंने शपथ ली थी. अब वह संविधान नहीं रहा. जो बचा है, वह उसकी छाया मात्र है. नई व्यवस्था में मेरे लिए न्यायाधीश की पोशाक को धारण करना अब विश्वासघात का प्रतीक बन गया है. इसलिए मैं इस पद पर नहीं बना रह सकता.'

यह भी पढ़ें: फितना, ख्वारिज और इस्लामी एजेंडा! आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना को कैसे 7वीं सदी के अरब में ले जा रहे हैं?

27वें संविधान संशोधन के बाद क्या बदल जाएगा?

सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे. चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पद 27 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा. नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का प्रमुख पाकिस्तान की थल सेना से होगा. फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट जैसे पद जीवनभर के लिए होंगे. विशेषज्ञों का कहना है कि यह संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला है और आने वाले समय में पाकिस्तान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement