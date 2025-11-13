scorecardresearch
 

किसानों का दिल्ली मार्च, पंजाब पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त

कौमी इंसाफ मोर्चा और पंजाब के किसान यूनियन 14 नवंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए मार्च करेंगे, जिसका उद्देश्य जेलों में बंद सिख बंदियों की रिहाई है. पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और राजपुरा-अंबाला-दिल्ली हाईवे को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक बंद रखा जाएगा.

शंभू बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली मार्च. (representative image)
शंभू बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली मार्च. (representative image)

कौमी इंसाफ मोर्चा और पंजाब के विभिन्न किसान यूनियन शुक्रवार को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे. इस मार्च का उद्देश्य सजा पूरी होने के बावजूद जेलों में बंद सिख बंदियों की रिहाई है. मार्च को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक रूट्स से यात्रा करने की सलाह दी है.

पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि 14 नवंबर को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक राजपुरा-अंबाला-दिल्ली हाईवे शंभू बैरियर पर ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद रहेगा.

10 बजे शंभू बॉर्डर पर इकट्ठे होंगे किसान

जानकारी के अनुसार, कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान संगठनों के सदस्य सुबह दस बजे तक शंभू बॉर्डर पर इकट्ठे होंगे और उसके बाद वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. इस मार्च को देखते हुए हरियाणा और पंजाब पुलिस ने व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं.

कई रूट डायवर्ट

पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करने की सलाह दी है. लुधियाना की तरफ से अंबाला जाने वाले वाहनों को राजपुरा से बनूड़, जीरकपुर (चाट लाइट्स), डेराबस्सी से होते हुए अंबाला पहुंच सकते हैं. फतेहगढ़ साहिब से अंबाला जाने वाले वाहनों को लांडरां से एयरपोर्ट चौक मोहाली, डेराबस्सी से अंबाला पहुंचेंगे. राजपुरा से घनौर होकर अंबाला पहुंचने का विकल्प भी जारी किया गया है. पटियाला की तरफ से अंबाला जाने वालों को भी घनौर से होकर निकल सकते हैं.

छोटे वाहनों के लिए अलग रूट

पुलिस के मुताबिक, राजपुरा से छोटे वाहन बनूड़, मनौली सूरज, लेहली लालड़ू होते हुए अंबाला जा सकेंगे. एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि राजपुरा शहर और राजपुरा-जीरकपुर के हिस्से में भीड़भाड़ होने की संभावना है. पुलिस कर्मियों को सभी डायवर्जन पर तैनात किया जाएगा. यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पहले इन वैकल्पिक रास्तों की जांच कर लें.

    Advertisement