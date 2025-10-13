scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने CM सिद्धारमैया को पत्र लिखकर सरकारी परिसरों में RSS की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की है. डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 100% टैरिफ लगाने के ऐलान का असर एशियाई बाज़ारों पर देखने को मिल रहा है. फिलीपींस के मध्य क्षेत्र में रविवार रात को रिक्टर पैमाने पर 5.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. भूकंप का केंद्र टाम्बोंगन से करीब 2 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में और 10 किलोमीटर की गहराई पर था.

एलिसा हीली ने आस्ट्रेलिया को दिलाई जीत. (PTI Photo)
ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर-13 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया. विशाखापत्तनम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 331 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया था. कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने CM सिद्धारमैया को पत्र लिखकर सरकारी परिसरों में RSS की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की है. डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 100% टैरिफ लगाने के ऐलान का असर एशियाई बाज़ारों पर देखने को मिल रहा है. वहीं, एलओसी पर घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है. इसके तहत बीएसएफ ने अतिरिक्त पेट्रोलिंग, नाइट विजन डिवाइस और सर्विलांस ड्रोन की तैनाती बढ़ाई है. पढ़ें सोमवार सुबह की टॉप खबरें...

IND vs AUS Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने वनडे इतिहास का सबसे बड़ा चेज किया, भारत को 3 विकेट से दी शिकस्त

ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर-13 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हराया. विशाखापत्तनम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मंधाना और प्रतीका की फिफ्टी के दम पर 331 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया था. जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवर में चेज कर लिया. महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में ये सबसे बड़ा चेज़ है.

Stock Market Crash: जापान से हांगकांग तक हाहाकार... ट्रंप ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ, तो बिखर गए एशियाई बाजार

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 100% टैरिफ लगाने के ऐलान का असर एशियाई बाज़ारों पर देखने को मिल रहा है. जापान से लेकर हांगकांग और साउथ कोरिया तक के बाजार सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारी गिरावट लेकर कारोबार कर रहे हैं. जापान में ikkei 491.64 अंक की गिरावट के साथ 48.088.80 पर ट्रेड कर रहा है. वहीं, हांगकांग का Hang Seng 534.33 अंक तक गिर गया है.

कर्नाटक में प्रियांक खड़गे ने सरकारी परिसरों में RSS गतिविधियों पर बैन की मांग की, BJP ने कांग्रेस को घेरा

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने CM सिद्धारमैया को पत्र लिखकर सरकारी परिसरों में RSS की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की है. CM सिद्धारमैया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुरोध पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे मुख्य सचिव के पास जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया है. ये कदम दिखाता है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर विचार करने को तैयार है.

LoC पर सर्दियों से पहले चौकसी तेज... आतंकियों की घुसपैठ रोकने को BSF अलर्ट

एलओसी पर घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है. इसके तहत बीएसएफ ने अतिरिक्त पेट्रोलिंग, नाइट विजन डिवाइस और सर्विलांस ड्रोन की तैनाती बढ़ाई है. इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई है कि सीमा पार कई लॉन्च पैड्स पर आतंकियों का जमावड़ा है, जो घाटी में घुसपैठ की फिराक में हैं.

फिलीपींस में भूकंप से फिर दहली धरती, रिक्टर स्केल पर 5.7 रही तीव्रता

फिलीपींस के मध्य क्षेत्र में रविवार रात को रिक्टर पैमाने पर 5.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. भूकंप का केंद्र टाम्बोंगन से करीब 2 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में और 10 किलोमीटर की गहराई पर था. फिलीपींस ने पिछले महीने की सबसे घातक भूंकपीय आपदा झेली थी, जब सेबू द्वीप के पास 6.9 तीव्रता के भूकंप ने कम से कम 72 लोगों की जान ले ली थी.

हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ 32 FIR, रिटर्न के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप

UP के संभल में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब और एक अन्य सहयोगी सैफुल के खिलाफ पुलिस ने 32 एफआईआर दर्ज की हैं. आरोप है कि इन तीनों ने बिटकॉइन में निवेश का झांसा देकर बड़ी संख्या में लोगों से रकम जुटाई.  एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि शुरुआती जांच में ये ₹5 से 7 करोड़ की वित्तीय धोखाधड़ी का मामला है.

साउथ दिल्ली के तीन फेमस मॉल बंद होने की कगार पर, जानिए- क्या है वजह

साउथ दिल्ली के वसंत कुंज स्थित DLF प्रोमेनेड, DLF एम्पोरियो और एंबिएंस मॉल पानी की गंभीर कमी के कारण बंद होने की कगार पर हैं. मॉल प्रबंधन के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से दिल्ली जल बोर्ड की पानी की सप्लाई ठप है. स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि तीनों मॉल्स में लगभग 70% टॉयलेट बंद करने पड़े हैं. कई आउटलेट्स को अस्थायी रूप से सर्विस सीमित करनी पड़ी है.

---- समाप्त ----
