scorecardresearch
 

Stock Market Crash: जापान से हांगकांग तक हाहाकार... ट्रंप ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ, तो बिखर गए एशियाई बाजार

Donald Trump द्वारा चीनी सामानों पर 100% टैरिफ के ऐलान और इसके बाद China के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से किए गए पलटवार से दोनों देशों के बीच ट्रेड टेंशन बढ़ गई है. इसके असर से एशियाई बाजारों में सोमवार को खुलते ही हाहाकार मचा नजर आया.

Advertisement
X
एशियाई बाजार में ओपनिंग के साथ ही जोरदार गिरावट (Photo: AI Generated)
एशियाई बाजार में ओपनिंग के साथ ही जोरदार गिरावट (Photo: AI Generated)

डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100 फीसदी टैरिफ (US 100% Tariff On China) लगाने का ऐलान किया है. इसके बाद एक बार फिर से ट्रेड वॉर के संकेत मिलने लगे है. ड्रैगन ने भी अमेरिका के कदम पर करारा पलटवार किया है. दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच टैरिफ टेंशन का असर सोमवार को एशियाई बाजारों में भी देखने को मिल रहा है. यहां जापान से लेकर हांगकांग तक के बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है. 

जापान से हांगकांग तक मचा हड़कंप 
चीन पर 100% ट्रंप टैरिफ के ऐलान का असर न सिर्फ एशियाई बाजारों पर साफ देखने को मिल रहा है. जापान से लेकर हांगकांग और साउथ कोरिया तक के बाजार सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारी गिरावट लेकर कारोबार कर रहे हैं. एक ओर जहां Nikkei 491.64 अंक या 1.01% की गिरावट लेकर 48.088.80 पर ट्रेड कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हांगकांग का Hang Seng 534.33 अंक या 1.98% फिसलकर 25,756 के लेवल पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया. 

बात साउथ कोरिया के KOSPI इंडेक्स की करें, तो ये भी 38.31 अंक या 1.06% टूटकर 3,572.29 के लेवल पर फिसल गया था. अन्य एशियाई बाजार भी लाल-लाल नजर आए. इनमें शुरुआती कारोबार के दौरान FTSE100 (81.93 अंक), CAC (123.36 अंक), DAX (369.79 अंक) की गिरावट में ट्रेड कर रहे थे.       

सम्बंधित ख़बरें

ट्रंप ने की शी जिनपिंग की तारीफ.
टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति की तारीफ की, बोले- जिनपिंग 'सख्त और स्मार्ट' हैं 
अमेरिका यूक्रेन को टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें देने पर विचार कर रहा है (Photo: AFP)
'युद्ध नहीं रुका तो यूक्रेन को दूंगा टोमाहॉक मिसाइल...', ट्रंप की पुतिन को धमकी 
Donald Trump
ट्रंप ने फिर लिया भारत-PAK सीजफायर का क्रेडिट, बोले- गाजा में मैंने 8वां युद्ध रुकवाया 
Donald Trump
‘गाजा में युद्ध खत्म...’, मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हुए ट्रंप, इजरायल-हमास में कराएंगे समझौता 
US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping
'US चीन की मदद करना चाहता है, नुकसान नहीं', टैरिफ विवाद के बीच नरम पड़े ट्रंप के तेवर! 
Advertisement

भारत के लिए मिले-जुले संकेत
एक ओर जहां तमाम एशियाई मार्केट्स में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) ओपन होने के साथ ही दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है. खबर लिखे जाने तक ये 100.50 अंक की तेजी लेकर 25,313 पर कारोबार कर रहा था. ऐसे में भारतीय बाजार के लिए जहां अन्य एशियाई मार्केट निगेटिव संकेत दे रहे हैं, तो वहीं गिफ्ट निफ्टी बाजार में तेजी की ओर इशारा कर रहा है. 

बीते सप्ताह ऐसा था सेंसेक्स-निफ्टी का हाल
बात पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार की चाल की करें, तो सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त में रहे थे. सप्ताह के पांच कारोबारी दिनों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 1,293.65 अंक या 1.59% की बढ़त दर्ज की गई थी. वहीं Sensex की टॉप-10 में से आठ वैल्यूएबल कंपनियों की मार्केट वैल्यू में जोरदार उछाल आया था और संयुक्त रूप से ये 1.94 लाख करोड़ रुपये बढ़ा था. 

पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बीएसई का सेंसेक्स 82,075.45 पर ओपन होने के बाद तेज रफ्तार पकड़ते हुए 82,654.11 के लेवल तक गया था. हालांकि, कारोबार के अंत में ये 328.72 अंक की बढ़त लेकर 82,500.82 पर क्लोज हुआ था. सेंसेक्स की तरह से निफ्टी में भी जोरदार बढ़त देखने को मिली थी. इसकी चाल की बात करें, तो 25,167.65 पर ओपनिंग करने के बाद ये इंडेक्स 25,330.75 तक उछला था और मार्केट बंद होने पर 103.55 अंकों की तेजी लेकर 25,285.35 पर क्लोज हुआ था. 

Advertisement

US-China में फिर से बढ़ा तनाव
अमेरिका की ओर से चीन से आयतित सामानों पर 1 नवंबर 2025 से 100 फीसदी का टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है. तो वहीं चीन ने करारा पलटवार किया है. चीनी वाणिज्य मंत्रालय की ओर से ट्रंप के इस कदम की आलोचना की गई है और इसके खिलाफ जरूरी कदम उठाने की चेतावनी भी दी गई है. चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री की ओर से दो टूक कहा गया कि, ' 'चीन लड़ना नहीं चाहता, लेकिन लड़ने से डरता भी नहीं है और अगर आवश्यक हुआ, तो वह जवाबी कार्रवाई भी करेगा.' 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement