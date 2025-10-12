scorecardresearch
 

IND vs AUS LIVE: प्रतीका रावल-स्मृति मंधाना की जोड़ी क्रीज पर, भारत की संभली शुरुआत

IND-W vs AUS-W LIVE: महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में हार मिली थी. अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना बेस्ट देने के लिए मैदान पर उतरी है.

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत-ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है. (Photo: ITG)
India vs Australia Live Score, Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर-13 में आज (12 अक्टूबर) भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखपत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम है. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 58-0 है.

भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की. लेकिन उसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. दूसरी ओर वर्ल्ड चैम्पियन कंगारू टीम ने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को पराजित किया था, जबकि श्रीलंका के खिलाफ उसका मैच धुल गया था. भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

इस मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी टीम में एक बदलाव किया. जॉर्जिया वेयरहैम की जगह ऑलराउंडर सोफी मोलिनक्स की प्लेइंग-11 में हुई. दूसरी ओर हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने उन्हीं खिलाड़ियों के साथ जाने का फैसला किया, जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में भाग लिया था.

ऑस्ट्रेलियाई टीम की प्लेइंग-11: एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), फोबे लिचफील्ड, एलिसा पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, ताहिला मैक्ग्रा, सोफी मोलिनक्स, किम गार्थ, अलाना किंग, मेगन शूट.

भारतीय टीम की प्लेइंग-11: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी.

ऑस्ट्रेलिया का स्क्वॉड: एलिसा हीली (विकेट कीपर/कप्तान), फोबे लिचफील्ड, एलिसा पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, ताहिला मैक्ग्रा, जॉर्जिया वेयरहैम, किम गार्थ, अलाना किंग, मेगन शूट, हीदर ग्राहम, सोफी मोलिनक्स, डार्सी ब्राउन, जॉर्जिया वॉल.

भारतीय टीम का फुल स्क्वॉड: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, उमा छेत्री.

