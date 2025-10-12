साउथ दिल्ली के तीन फेमस मॉल बंद होने की कगार पर, जानिए- क्या है वजह

राजधानी दिल्ली में पहली बार ऐसा अभूतपूर्व संकट देखने को मिल रहा है, दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज स्थित तीन बड़े और मशहूर शॉपिंग मॉल- डीएलएफ प्रोमेनेड, डीएलएफ एम्पोरियो और एंबिएंस मॉल अब पानी की गंभीर कमी के कारण बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं.

ये वही मॉल हैं, जहां आम दिनों में देश-विदेश के नामचीन सेलिब्रिटी, विदेशी पर्यटक और हाई-प्रोफाइल खरीदार पहुंचते हैं, लेकिन अब इन आलीशान मॉल्स की चमक के पीछे पानी का संकट गहराता जा रहा है, जिसने प्रशासन को भी चिंता में डाल दिया है.

मॉल प्रबंधन के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से दिल्ली जल बोर्ड की ओर से पानी की सप्लाई ठप है.स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि तीनों मॉल्स में लगभग 70 फीसदी टॉयलेट बंद करने पड़े हैं, रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोने से लेकर ग्राहकों को पीने का पानी देने तक दिक्कतें बढ़ गई हैं. कई आउटलेट्स को अस्थायी रूप से सर्विस सीमित करनी पड़ी है.

'दो दिन में पानी नहीं आया तो बंद करना पड़ेगा मॉल'

मॉल प्रबंधन ने कहा कि अगर अगले दो से तीन दिनों में जल बोर्ड ने आपूर्ति बहाल नहीं की, तो उन्हें मजबूरन मॉल बंद करने का निर्णय लेना पड़ सकता है. ऐसा हुआ तो करोड़ों का कारोबार प्रभावित होगा और हजारों कर्मचारियों की नौकरियों पर संकट मंडरा सकता है.

त्योहारों से पहले झटका

दिवाली से ठीक पहले जब बाजारों और मॉल्स में भीड़ बढ़ने लगी है, उसी समय यह संकट व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. शॉपिंग के लिए आए लोगों को बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है. एक रेस्टोरेंट संचालक ने कहा कि हमारे पास साफ-सफाई के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है, ऐसे हालात में ग्राहकों को सर्विस देना बहुत मुश्किल हो गया है.

