हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ 32 FIR, रिटर्न के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप

सेलेब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे और एक सहयोगी पर निवेशकों से करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है. संभल पुलिस ने तीनों के खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज किए हैं. आरोप है कि उन्होंने बिटकॉइन में 50-70% मुनाफे का लालच देकर 5-7 लाख रुपए प्रति व्यक्ति लिए. पुलिस जांच जारी है और विदेश जाने पर रोक लगा दी गई है.

जावेद हबीब के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है. (File Photo: ITG)
जावेद हबीब के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब और एक अन्य सहयोगी सैफुल के खिलाफ पुलिस ने 32 एफआईआर दर्ज की हैं. आरोप है कि इन तीनों ने Follicle Global Company (FLC) के नाम से एक स्कीम चलाई और निवेशकों से 5 से 7 लाख रुपए तक वसूले. बदले में उन्हें 50 से 70 प्रतिशत मुनाफे का वादा किया गया था.

लुकआउट नोटिस जारी
पुलिस के मुताबिक, तीनों ने बिटकॉइन में निवेश का झांसा देकर बड़ी संख्या में लोगों से रकम जुटाई. ढाई साल बीत जाने के बाद भी किसी निवेशक को पैसा वापस नहीं मिला. एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि शुरुआती जांच में 5 से 7 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. ये रकम ज्यादा भी हो सकती है. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है ताकि वे देश से बाहर न जा सकें.

जावेद हबीब के वकील ने दी सफाई
रविवार को हबीब के वकील पवन कुमार ने संभल पुलिस से मुलाकात की और अपने मुवक्किल की बीमारी से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट सौंपी. उन्होंने कहा कि जावेद हबीब की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें दिल की समस्या है और हाल ही में उनके पिता का निधन हुआ है, इसलिए वे पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हो सके.

पुलिस ने बयान दर्ज करने को कहा
रैया सट्टी थाना प्रभारी गोविंद कुमार ने बताया कि विस्तृत जांच के बाद तीनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है. उन्होंने कहा कि वकील को साफ तौर पर बता दिया गया है कि हबीब को खुद उपस्थित होकर बयान देना होगा.

वकील ने कहा- पूरी तरह सहयोग करेंगे
वकील पवन कुमार ने मीडिया से कहा कि उनका मुवक्किल कानून और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखता है. उन्होंने कहा, 'हम पुलिस जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं. हमें भरोसा है कि जांच निष्पक्ष होगी और कोई अन्याय नहीं होगा.'

जांच जारी, कई शिकायतें दर्ज
संभल पुलिस ने बताया कि यह मामला कई निवेशकों की शिकायतों से जुड़ा है और जांच जारी है. फिलहाल पुलिस इस पूरे निवेश घोटाले की वित्तीय जांच और डिजिटल ट्रांजेक्शन की पड़ताल कर रही है ताकि ठगी की सटीक रकम और जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सके.

