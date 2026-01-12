scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

जम्मू-कश्मीर में रविवार शाम सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) के पास कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए. करूर भगदड़ मामले में टीवीके प्रमुख विजय की जांच कर रही सीबीआई ने को आज पूछताछ के लिए समन किया है.

उत्तर भारत में शीत लहर का प्रकोप जारी है, दिल्ली में 11 जनवरी की रात पारा 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया. (Photo: PTI)
उत्तर भारत में शीत लहर का प्रकोप जारी है, दिल्ली में 11 जनवरी की रात पारा 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया. (Photo: PTI)

उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण कई शहरों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. भारत-न्यूजीलैंड के बीच वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत हासिल की. भारतीय ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर साइड स्ट्रेन के कारण न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के बचे हुए मैचों से बाहर हो गए हैं. जम्मू-कश्मीर में रविवार शाम सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) के पास कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए. पढ़ें सोमवार सुबह की बड़ी खबरें...
 

1. उत्तर भारत में ठंड का कहर, दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में स्कूल 15 जनवरी तक बंद

उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण कई शहरों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम सहित कई इलाकों में स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई हैं. मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीत लहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है.

2. वडोदरा वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, कोहली ने बनाए 93 रन, गिल की भी फिफ्टी

भारत-न्यूजीलैंड के बीच वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत हासिल की. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 301 रनों का लक्ष्य दिया था. जिसे भारत ने 49 ओवर में चेज कर लिया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम अब 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है. इस मैच में विराट कोहली ने 93 रनों की शानदारी पारी खेली.

3. ऋषभ पंत के बाद वॉशिंगटन सुंदर भी IND vs NZ वनडे सीरीज से बाहर, टी20 वर्ल्ड कप टीम का हैं हिस्सा

भारतीय ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर साइड स्ट्रेन के कारण न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के बचे हुए मैचों से बाहर हो गए हैं. उन्हें यह चोट रविवार, 11 जनवरी को खेले गए पहले वनडे मुकाबले के दौरान लगी. इससे पहले ऋषभ पंत भी चोटिल हुए थे. सुंदर के टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले चोटिल होने से टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ गई है.

4. J-K: सांबा, राजौरी और पुंछ में दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, LoC पर घुसपैठ की आशंका, हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल

जम्मू-कश्मीर में रविवार शाम सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) के पास कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए. अधिकारियों के मुताबिक, कम से कम पांच ड्रोन मूवमेंट सामने आए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया. ड्रोन के जरिए हथियार या प्रतिबंधित सामग्री गिराने की आशंका है.  

5. थलपति विजय आज दिल्ली में करूर भगदड़ केस में सीबीआई के सामने होंगे पेश, 41 लोगों की हुई थी मौत

करूर भगदड़ मामले की जांच कर रही सीबीआई ने टीवीके प्रमुख विजय को आज पूछताछ के लिए समन किया है. सीबीआई के सामने पेश होने के लिए टीवीके प्रमुख चेन्नई से दिल्ली रवाना हो गए हैं. टीवीके प्रमुख विजय की रैली के दौरान तमिलनाडु के करूर में भगदड़ हो गई थी. इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे. 

---- समाप्त ----
