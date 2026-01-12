scorecardresearch
 
उत्तर भारत में ठंड का कहर, दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में स्कूल 15 जनवरी तक बंद

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम सहित कई इलाकों में छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई हैं.

सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे. ( Photo: Pexels)
उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण कई शहरों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम सहित कई इलाकों में स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई हैं. अब स्कूल मकर संक्रांति के बाद ही दोबारा खुलेंगे. दिल्ली-एनसीआर में तापमान लगातार सामान्य से नीचे बना हुआ है और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिससे छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाना जोखिम भरा हो सकता है. इसी वजह से प्रशासन ने सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है.

कहां-कहां स्कूल बंद हैं?

दिल्ली: शिक्षा निदेशालय के अनुसार, सभी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 15 जनवरी तक जारी रहेगा.

नोएडा (उत्तर प्रदेश): नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे.

गाजियाबाद: नर्सरी से कक्षा 5 तक के स्कूलों में 15 जनवरी तक छुट्टी रहेगी.

गुरुग्राम (हरियाणा): सरकारी और निजी सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे.

पंजाब: यहां भी शीत लहर के कारण स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ाई गई हैं.

स्कूल क्यों बंद किए गए हैं?
मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीत लहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. कम विजिबिलिटी और अत्यधिक ठंड के कारण सड़क पर सफर करना मुश्किल हो गया है, जिससे स्कूल बसों और बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. अधिकारियों का कहना है कि स्कूल बंद रखने का मकसद बच्चों को सर्दी, खांसी, सांस की बीमारियों और ठंड से होने वाली अन्य परेशानियों से बचाना है. जहां संभव हो, वहां स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई पर विचार करने के लिए कहा गया है. साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और मौसम सामान्य होने तक सावधानी बरतें.

