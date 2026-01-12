scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

अंबरनाथ चुनाव में व्हिप टूटने से महाराष्ट्र की सियासत में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें AIIMS में भर्ती कराया गया है. ट्रंप के भारत दौरे की उम्मीद से शेयर बाजार में आज क्लोजिंग के समय तेजी देखी गई.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के दौरान महायुति में आपस में ही खींचतान चल रही है.(File Photo: PTI)
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के दौरान महायुति में आपस में ही खींचतान चल रही है.(File Photo: PTI)

महाराष्ट्र की अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट चुनाव ने सियासी भूचाल ला दिया, जहां अजित पवार गुट के कॉर्पोरेटरों ने व्हिप तोड़कर शिंदे गुट का साथ दिया. वहीं, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वास्थ्य बिगड़ने पर AIIMS में भर्ती हुए. शेयर बाजार में ट्रंप के संभावित भारत दौरे की खबर से जोरदार रिकवरी दिखी. खेल जगत में BBL में मोहम्मद रिजवान का रिटायर्ड आउट होना चर्चा में रहा, जबकि मनोरंजन जगत में हेमा मालिनी के धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म न देखने के खुलासे ने भावनात्मक बहस छेड़ दी. पढ़ें आज की पांच बड़ी खबरें-

अंबरनाथ चुनाव में बड़ा खेल, व्हिप के खिलाफ जाकर अजित गुट ने BJP के विरोध में किया वोट, शिंदे गुट का किया सपोर्ट

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट पद के चुनाव ने शनिवार को सियासी पारा चरम पर पहुंचा दिया. सत्ता संतुलन, व्हिप, वैधता और सड़क से सदन तक के हंगामे ने इस चुनाव को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बना दिया. चुनाव से ठीक पहले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार गुट) के चार कॉर्पोरेटरों को पार्टी के गुट नेता अभिजीत करंजुले ने सख्त व्हिप जारी किया. व्हिप में चेतावनी दी गई कि यदि किसी भी कॉर्पोरेटर ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर भाजपा उम्मीदवार के विरोध में मतदान किया, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है.

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ AIIMS में भर्ती, एक हफ्ते में दो बार हुए बेहोश

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया. अधिकारियों के मुताबिक, वह पिछले सप्ताह दो बार बेहोश हो गए थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने एहतियातन उन्हें अस्पताल में भर्ती कर MRI समेत अन्य जांच कराने की सलाह दी.

'ट्रंप आएंगे भारत', US राजदूत के बयान से बाजार ने मारी पलटी, तूफानी तेजी के साथ बंद

शेयर बाजार (Stock Market) में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला. अपनी ओपनिंग के साथ जो सेंसेक्स-निफ्टी तेज गिरावट के साथ क्रैश नजर आए थे, बाजार बंद होने से ऐन पहले तूफानी तेजी के साथ भागे और दोनों इंडेक्स ग्रीन जोन में क्लोज हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला Sensex 301 अंकों की उछाल के साथ बंद हुआ, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का Nifty ने भी 107 अकों की तेजी लेकर क्लोजिंग की.

पाकिस्तानी क्रिकेटर की फजीहत... BBL में जबरन कराया गया रिटायर्ड आउट, बना अनचाहा रिकॉर्ड

बिग बैश लीग (BBL) में पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की उस वक्त किरकिरी हो गई जब सोमवार, 12 जनवरी को उन्हें रिटायर आउट कर दिया गया. मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से खेलने वाले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रिजवान को सिडनी थंडर के खिलाफ मैच के दौरान विल सदरलैंड के लिए मैदान छोड़ने को कहा गया. मैच में रिजवान रन बनाने के लिए जूझते नजर आए. रेनेगेड्स की पारी अंतिम चरण में थी और रिज़वान 23 गेंदों में सिर्फ 26 रन ही बना सके. उनकी इस पारी में दो चौके और एक छक्का शामिल था.

हेमा मालिनी ने क्यों नहीं देखी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस'? बोलीं- जब मेरे जख्म...

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया था. उनकी मौत के बाद दिवंगत एक्टर की दोनों पत्नियों और उनके बच्चों के बीच रिश्तों को लेकर कई खबरें सामने आईं. जब हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ने एक्टर की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चों सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल द्वारा रखी गई प्रार्थना सभा से खुद को दूर रखा, तो इन अटकलों को और बल मिला.

