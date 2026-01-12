scorecardresearch
 
हेमा मालिनी ने क्यों नहीं देखी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस'? बोलीं- जब मेरे जख्म...

हेमा मालिनी ने परिवार में मनमुटाव की अफवाहों पर बात करते हुए कहा कि सनी देओल के साथ उनका रिश्ता अच्छा और करीबी है, और उन्होंने खराब रिश्तों को लेकर हो रही गॉसिप को खारिज कर दिया.

सनी देओल पर बोलीं हेमा मालिनी (Photo: Screengrab)

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया था. उनकी मौत के बाद दिवंगत एक्टर की दोनों पत्नियों और उनके बच्चों के बीच रिश्तों को लेकर कई खबरें सामने आईं. जब हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ने एक्टर की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चों सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल द्वारा रखी गई प्रार्थना सभा से खुद को दूर रखा, तो इन अटकलों को और बल मिला.

अब द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक नए इंटरव्यू में हेमा ने सनी और बॉबी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की और कहा, "सनी मुझे सब बताते हैं. वह जो कुछ भी करते हैं, मुझे बताते हैं.'

सनी से रिश्ते पर क्या बोलीं हेमा?

अपने रिश्ते के बारे में आगे बात करते हुए हेमा ने कहा, 'यह हमेशा बहुत अच्छा और सौहार्दपूर्ण रहा है. आज भी यह बहुत अच्छा है. मुझे नहीं पता कि लोग क्यों सोचते हैं कि हमारे बीच कुछ गलत है. ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग गॉसिप चाहते हैं. मुझे उन्हें जवाब क्यों देना चाहिए? क्या मेरे लिए सफाई देना जरूरी है? मैं क्यों दूं? यह मेरी जिंदगी है. मेरी पर्सनल जिंदगी, हमारी पर्सनल जिंदगी. हम बिल्कुल खुश हैं और एक-दूसरे के बहुत करीब हैं. बस इतना ही.'

'मेरे पास इस बारे में कहने के लिए और कुछ नहीं है. मुझे नहीं पता कि लोग क्या कहानियां बना रहे हैं. यह बहुत दुख की बात है कि लोग कुछ आर्टिकल लिखने के लिए दूसरों के दुख का इस्तेमाल करते हैं. इसीलिए मैं ऐसी अटकलों का जवाब नहीं देती.'

हेमा मालिनी ने नहीं देखी इक्कीस

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने दिग्गज स्टार की आखिरी फिल्म इक्कीस देखी है? इस पर हेमा मालिनी ने बताया, 'जब यह रिलीज हुई थी, तब मैं मथुरा में थी. मुझे यहां अपना काम करना है. साथ ही मैं इसे अभी नहीं देख सकती; यह बहुत ज्यादा इमोशनल होगा. मेरी बेटियां भी यही कह रही हैं. शायद मैं इसे बाद में देखूंगी जब जख्म भरने लगेंगे.'

कब हुआ था धर्मेंद्र का निधन?

धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था. कुछ दिन पहले ही हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ने नई दिल्ली में दिग्गज एक्टर के लिए एक प्रार्थना सभा रखी. जहां एक्ट्रेस अपने पति को याद करके भावुक हो गईं. इससे पहले, उनके बेटों, सनी देओल और बॉबी देओल ने भी मुंबई में एक प्रार्थना सभा रखी थी, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, मलाइका अरोड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, माधुरी दीक्षित, रेखा, जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी सहित कई बॉलीवुड सितारे शामिल हुए थे.

