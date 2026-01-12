'ट्रंप आएंगे भारत', US राजदूत के बयान से बाजार ने मारी पलटी, तूफानी तेजी के साथ बंद

शेयर बाजार (Stock Market) में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला. अपनी ओपनिंग के साथ जो सेंसेक्स-निफ्टी तेज गिरावट के साथ क्रैश नजर आए थे, बाजार बंद होने से ऐन पहले तूफानी तेजी के साथ भागे और दोनों इंडेक्स ग्रीन जोन में क्लोज हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला Sensex 301 अंकों की उछाल के साथ बंद हुआ, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का Nifty ने भी 107 अकों की तेजी लेकर क्लोजिंग की. बाजार में अचानक आई इस तेजी के पीछे एक खबर को माना जा सकता है, जिसका अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से कनेक्शन है.

और पढ़ें

पहले 500 अंक टूटा, फिर सेंसेक्स बना रॉकेट

शेयर मार्केट में सोमवार को आए बड़े उतार-चढ़ाव का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि बीएसई का सेंसेक्स (BSE Sensex) खुलने के साथ ही मिनटों में 500 अंक से ज्यादा टूट गया था, लेकिन इसकी क्लोजिंग 301 अंक चढ़कर हुई. सेंसेक्स अपने पिछले बंद 83,576 के मुकाबले फिसलकर 83,435 पर ओपन हुआ था और फिर बुरी तरह टूटकर 82,861 के लेवल पर आ गया था. लेकिन अचानक ही इसकी चाल बदली और बाजार बंद होने पर बीएसई का इंडेक्स 83,878.17 पर क्लोज हुआ.

निफ्टी की भी चाल सेंसेक्स के जैसी

न सिर्फ सेंसेक्स, बल्कि NSE Nifty की भी ऐसी ही चाल बदली नजर आई. 50 शेयरों वाला ये इंडेक्स भी अपने पिछले कारोबारी बंद 25,683 की तुलना में मामूली गिरावट के साथ 25,669 पर खुला और फिर तेजी से लुढ़कता हुआ चला गया. महज कुछ मिनटों में ही ये 210 अंक टूटकर 25,473 के स्तर पर आ गया था. लेकिन इसकी भी चाल सेंसेक्स की तरह ही चेंज हो गई और अंत में Nifty 107 अंक चढ़कर 25,790 पर बंद हुआ.

Advertisement

बाजार में तेजी के पीछे ये कारण

अब शेयर बाजार की चाल बदलने और क्रैश से अचानक उबरते हुए तूफानी तेजी पकड़ने के पीछे के कारणों की बात करें, तो अमेरिका से आई एक खबर को वजह माना जा रहा है. दरअसल, भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर आधिकारिक तौर पर अपना पद संभाल लिया है. इसके साथ ही उन्होंने अपने पहले संबोधन में कई बड़ी बातें कहीं, जिनमें भारत-अमेरिका ट्रेड डील (India-US Trade Deal) से जुड़ी टिप्पणी भी शामिल है.

राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते (Trade Deal) को लेकर अगली बातचीत कल होगी. इसके साथ ही उन्होंने उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को उनका 'खास दोस्त' करार दिया. इसके साथ ही गोर ने ये भी कहा कि ट्रंप जल्द भारत आ सकते हैं.

इन 10 शेयरों में तूफानी तेजी

शेयर बाजार में लौटी तेजी के बीच जिन शेयरों ने सबसे तेज छलांग लगाई. उनमें लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Tata Steel Share (2.75%), Asian Paints Share (2.54%), Trent Share (2.05%), SBI Share (1.51%) की तेजी लेकर बंद हुए. इसके अलावा मिडकैप में शामिल IREDA Share (3.55%), SJVN Share (3.10%), HDBFS Share (2.76%) की उछाल के साथ बंद हुआ. स्मॉलकैप कैटेगरी में देखें, तो JTL India Share (19.64%), IFCI Share (14.90%) और Centum Share (10.67%) की तेजी लेकर क्लोज हुआ.

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----