पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ AIIMS में भर्ती, एक हफ्ते में दो बार हुए बेहोश

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया. अधिकारियों के मुताबिक, वह पिछले सप्ताह दो बार बेहोश हो गए थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने एहतियातन उन्हें अस्पताल में भर्ती कर MRI समेत अन्य जांच कराने की सलाह दी.

10 जनवरी को धनखड़ को वॉशरूम जाते समय दो बार बेहोशी की हालत का सामना करना पड़ा था. सोमवार को वह नियमित जांच के लिए AIIMS पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए तत्काल भर्ती करने का फैसला किया.

यह पहली बार नहीं है जब धनखड़ को सार्वजनिक जीवन में ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो. उपराष्ट्रपति रहते हुए भी वह कच्छ के रण, उत्तराखंड, केरल और दिल्ली में कई मौकों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान अस्वस्थ होकर बेहोश हो चुके हैं.

आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने बीते साल 21 जुलाई को अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया था. उन्होंने अपने इस्तीफे में स्पष्ट किया था कि अब उनकी प्राथमिकता अपना स्वास्थ्य है और वे चिकित्सा सलाह (Medical Advice) का गंभीरता से पालन करने के लिए तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी गई अपनी आधिकारिक चिट्ठी में धनखड़ ने लिखा, "स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और डॉक्टरों की सलाह का पालन करने हेतु, मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा सौंपता हूं."

---- समाप्त ----