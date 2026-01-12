scorecardresearch
 
महाराष्ट्र: अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव में भिड़े BJP-शिंदे सेना के पार्षद, सदन में लहराए जूते-चप्पल

अंबरनाथ नगर परिषद में उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना में तीखा टकराव हुआ. बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच बैठक में भारी हंगामा हुआ. भाजपा के व्हिप और एनसीपी के विरोध ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया.

अंबरनाथ नगर परिषद के उपाध्यक्ष चुनाव पर BJP–शिवसेना आमने-सामने (Photo-ITG)
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की अंबरनाथ नगर परिषद में सोमवार को उस वक्त भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना आमने-सामने आ गईं. सामान्य सभा की बैठक नारेबाजी, आरोप-प्रत्यारोप और अपशब्दों तक पहुंच गई, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हो गई.

अंबरनाथ नगर परिषद में इस समय भाजपा और शिंदे गुट के बीच सीधी सत्ता की लड़ाई चल रही है. पिछले महीने हुए चुनाव में भाजपा ने तेजश्री करंजुले पाटिल को परिषद अध्यक्ष चुना था, लेकिन उपाध्यक्ष पद का चुनाव अब नया सियासी टकराव बन गया है.

60 सदस्यीय परिषद में शिवसेना के 27, भाजपा के 14, कांग्रेस के 12, एनसीपी के 4 और दो निर्दलीय सदस्य हैं. शुरुआत में भाजपा ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से ‘अंबरनाथ विकास आघाड़ी’ बनाकर बहुमत हासिल किया था, लेकिन बाद में समीकरण पूरी तरह बदल गए.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: AIMIM के समर्थन से BJP नेता का बेटा बना नगरसेवक, आकोट में फिर गरमाई सियासत

कांग्रेस ने अपने 12 पार्षदों को निलंबित कर दिया, जबकि एनसीपी के चारों पार्षद भाजपा से समर्थन वापस लेकर शिवसेना के साथ चले गए, जिससे शिंदे गुट के पास बहुमत पहुंच गया.

सोमवार की बैठक में भाजपा ने अपने उम्मीदवार प्रदीप पाटिल के समर्थन में व्हिप जारी किया, जिसे एनसीपी ने मानने से इनकार कर दिया. स्थानीय शिवसेना विधायक डॉ. बालाजी किणीकर ने यहां तक कह दिया कि ‘अंबरनाथ विकास आघाड़ी अब अस्तित्व में नहीं है’. इसके जवाब में शिवसेना ने एनसीपी के सदाशिव पाटिल को उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया.

बैठक के दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि भाजपा पार्षदों ने शिवसेना उम्मीदवार के खिलाफ नारे लगाए और कुछ सदस्यों को चप्पलें लहराते हुए भी देखा गया. उपाध्यक्ष पद के चुनाव का अंतिम नतीजा औपचारिक मतदान और मतगणना के बाद घोषित किया जाएगा.

---- समाप्त ----
