पाकिस्तानी क्रिकेटर की फजीहत... BBL में जबरन कराया गया रिटायर्ड आउट, बना अनचाहा रिकॉर्ड

बिग बैश लीग (BBL) में पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की उस वक्त किरकिरी हो गई जब सोमवार, 12 जनवरी को उन्हें रिटायर आउट कर दिया गया. मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से खेलने वाले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रिजवान को सिडनी थंडर के खिलाफ मैच के दौरान विल सदरलैंड के लिए मैदान छोड़ने को कहा गया.

और पढ़ें

रन ही नहीं बना पा रहे थे रिजवान



मैच में रिजवान रन बनाने के लिए जूझते नजर आए. रेनेगेड्स की पारी अंतिम चरण में थी और रिज़वान 23 गेंदों में सिर्फ 26 रन ही बना सके. उनकी इस पारी में दो चौके और एक छक्का शामिल था. वह रेनेगेड्स की ओर से सबसे ज्यादा गेंदें खेलने वाले बल्लेबाज़ भी रहे, लेकिन इसके बावजूद वह तेजी से रन नहीं बना पाए. इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने उन्हें वापस बुलाकर सदरलैंड को बल्लेबाज़ी के लिए भेजा.

इस फैसले के साथ ही रिजवान को एक ऐसा रिकॉर्ड मिल गया, जिसे कोई भी खिलाड़ी नहीं चाहता. वह BBL में रिटायर आउट होने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं.

रिजवान का प्रदर्शन सवालों में

Advertisement

मौजूदा BBL सीजन में रिजवान का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. वह पूरे टूर्नामेंट में कोई खास असर नहीं छोड़ पाए हैं. आठ पारियों में उन्होंने सिर्फ 167 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी 100 से थोड़ा ही ऊपर रहा है. BBL में वह बड़े नामों में शामिल थे, लेकिन उनका प्रदर्शन उनके नाम के अनुरूप नहीं रहा.

यह भी पढ़ें: IND vs NZ: ऋषभ पंत के बाद वॉशिंगटन सुंदर भी वनडे सीरीज से बाहर, टी20 वर्ल्ड कप टीम का हैं हिस्सा

सोमवार को अपनी पारी के दौरान जो छक्का उन्होंने लगाया, वह इस पूरे टूर्नामेंट में उनका पहला छक्का था.

टी20 वर्ल्ड कप की उम्मीदें भी टूट सकती हैं

BBL में खराब प्रदर्शन का मतलब यह है कि मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप टीम में चुना जाना अब लगभग नामुमकिन हो गया है. एक समय पाकिस्तान की व्हाइट-बॉल टीम के कप्तान रहे रिजवान ने दिसंबर 2024 के बाद से कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है और हालिया प्रदर्शन चयनकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए काफी नहीं माना जा रहा.

चयनकर्ता टूर्नामेंट के लिए बाबर आज़म या रिज़वान में से किसी एक को चुन सकते हैं, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं. बाबर आज़म ने भी आठ मैचों में सिर्फ 154 रन बनाए हैं. बाबर और रिज़वान दोनों ही 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से पाकिस्तान टीम से बाहर हैं और उन्होंने पिछले साल एशिया कप भी मिस किया था.

---- समाप्त ----