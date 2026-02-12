Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 फरवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 12 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: रूस में व्हाट्सऐप पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है. वहीं, ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नामीबिया मैच को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ख़ास व्यवस्था की है. इन खबरों के अलावा, MP में अब राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के सभी 6 छंदों का गायन अनिवार्य किया गया. पढ़ें गुरुवार शाम की बड़ी खबरें.

पुतिन का बड़ा फैसला, रूस में WhatsApp पर लगा दिया बैन, बताई वजह

रूस में अब दुनिया की सबसे चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है. रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेटा ने कानून का पालन नहीं किया, इसलिए प्रतिबंध लागू किया गया है. उन्होंने लोगों से स्थानीय प्लेटफॉर्म MAX का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है.

T20 World Cup: भारत-नामीबिया के बीच मुकाबला आज, दिल्ली मेट्रो और ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार को होने वाले भारत बनाम नामीबिया मैच को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ख़ास व्यवस्था की है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्टेडियम के आसपास बड़ी भीड़ होने की वजह से कई सड़कों पर पाबंदियां लगाई गई हैं. यह नियम शाम 6 बजे से रात 11:30 बजे तक लागू रहेंगे. स्टेडियम के पास सिर्फ स्पेशल पार्किंग लेबल वाली गाड़ियों को जगह मिलेगी.

मध्यप्रदेश में भी गूंजेंगे 'वंदे मातरम्' के सभी 6 छंद, केंद्र के आदेश को लागू करेगी मोहन सरकार

MP में अब राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के सभी 6 छंदों का गायन अनिवार्य होगा. CM मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश इस आदेश को अक्षरश: लागू करने वाला अग्रणी राज्य बनेगा. यह नियम ध्वजारोहण, सांस्कृतिक उत्सवों, परेड, राष्ट्रपति के आगमन वाले कार्यक्रमों और सभी सार्वजनिक सरकारी समारोहों पर लागू होगा.

सोशल मीडिया पर AI क्रिएटर्स का होगा सफाया? सरकार का नया नियम बदल देगा सबकुछ

सरकार ने AI से बने कंटेंट को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं. अब सोशल मीडिया पर जो भी फोटो, वीडियो या ऑडियो AI टूल्स से बनेगा, उस पर साफ लेबल दिखाना जरूरी होगा. इसके लिए कंपनियों को 20 फरवरी तक का डेडलाइन मिला है. प्लेटफॉर्म्स को यह भी पक्का करना होगा कि यूज़र सच बता रहा है या नहीं कि कंटेंट AI से बना है.

114 और राफेल आने का रास्ता साफ, राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली कमेटी ने दी खरीद को मंजूरी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC ने 114 अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट्स की खरीद को हरी झंडी दे दी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. यह फैसला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा से ठीक पहले आया है. मैक्रों 15-17 फरवरी को दिल्ली में AI समिट में हिस्सा लेंगे, जहां रक्षा सहयोग पर चर्चा हो सकती है.

इमरान खान की एक आंख की रोशनी 85% खत्म... सुप्रीम कोर्ट में फूट-फूटकर रोईं पूर्व PM की बहन

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की आंखों की स्थिति को गंभीर मानते हुए उनकी तत्काल मेडिकल जांच कराने के आदेश दिए हैं. अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान अपनी दाईं आंख की लगभग 85 प्रतिशत रोशनी खो चुके हैं. अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि 16 फरवरी से पहले इमरान खान की पूरी स्वास्थ्य जांच कराई जाए.

कानपुर लैंबॉर्गिनी केस: आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिली, 20 हजार के मुचलके पर रिहा

कानपुर लैंबॉर्गिनी केस के आरोपी शिवम मिश्रा को एसीएमएम कोर्ट से जमानत मिल गई है. अदालत ने पुलिस की 14 दिन की रिमांड अर्जी खारिज करते हुए 20,000 रुपये के मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया. पुलिस जांच में शिवम ही कार चला रहा था. इस कार ने 8 फरवरी को ग्वालटोली इलाके में वीआईपी रोड पर पैदल चलने वालों और गाड़ियों को टक्कर मार दी थी.

अफगानी क्रिकेटर पर ICC ने लिया एक्शन... डबल सुपर ओवर मैच में की थी ऐसी हरकत, रिस्टबैंड से जुड़ा है मामला

T20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद अफगानी टीम के पूर्व कप्तान और अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी पर ICC ने एक्शन लिया है. मोहम्मद नबी पर आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. नबी को आईसीसी की आचार संहिता के लेवल-1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है.

मौसम का यूटर्न, बारिश-बर्फबारी रिटर्न...इन 12 राज्यों में बदलेगा वेदर! IMD का अलर्ट

मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 13 फरवरी को और फिर 16-17 फरवरी के दौरान बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. इस कारण पंजाब-हरियाणा, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के राज्यों में छिटपुट बारिश और बर्फबारी से फिर से तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड की वापसी हो सकती है. उत्तर भारत में अभी तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा चल रहा है.

बांग्लादेश और अमेरिका ने मिलकर भारत को दिया बड़ा झटका!

बांग्लादेश ने भारत से कपास की खरीद को कम करके अमेरिका से खरीदने का फैसला किया है. बांग्लादेश का कहना है कि इससे उसके वस्त्र उद्योग को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी. अमेरिका ने भी कहा है कि अगर बांग्लादेश अमेरिकी कपास से कपड़े बनाता है तो वो उसे अमेरिकी बाजार में बिना टैरिफ बेच सकता है.

