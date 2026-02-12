scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मध्यप्रदेश में भी गूंजेंगे 'वंदे मातरम्' के सभी 6 छंद, केंद्र के आदेश को लागू करेगी मोहन सरकार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्र के उस आदेश का स्वागत किया जिसमें सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के सभी छह छंदों को गाना जरूरी कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में इस आदेश को लागू करेगी.

Advertisement
X
केंद्र के आदेश को मध्यप्रदेश में लागू करेगी सरकार.(File Photo:ITG)
केंद्र के आदेश को मध्यप्रदेश में लागू करेगी सरकार.(File Photo:ITG)

मध्यप्रदेश में अब राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के सभी छह छंदों का गायन अनिवार्य होगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश इस आदेश को अक्षरश: लागू करने वाला अग्रणी राज्य बनेगा. 

28 जनवरी के अपने आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया कि जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान जन गण मन एक साथ बजाए जाने हों, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखित वंदे मातरम् के सभी छह छंद पहले गाए जाएंगे.

एक बयान में सीएम यादव ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' से पहले 'वंदे मातरम्' के छह छंदों को सम्मानपूर्वक गाने का फैसला किया है. हम इसे मध्य प्रदेश में लागू कर रहे हैं."

सम्बंधित ख़बरें

महिला के पैन्क्रियाज से निकाले 15 से अधिक पत्थर.(Photo:ITG)
महिला के पैन्क्रियाज से निकाले 15 स्टोन, 2 सेमी तक था साइज
शिवसेना ने किया लट्ठ पूजन. (Photo: ITG)
'जहां मिलेंगे बिट्टू-सोना, तोड़ देंगे...' वैलेंटाइन डे से पहले लगेे पोस्टर
उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन आयोग की ओर से साल 2026 के लिए परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है. (Photo : Pexels)
'2 घंटे पहले जेल से रिहा किया, छात्र खुद परीक्षा देने नहीं पहुंचा'
रीवा में 'मूसा' लिखी गाड़ी देखकर उड़े सबके होश.(Photo:ITG)
'मूसा' का खौफ? रीवा में दिखी स्कॉर्पियो, विधायक के दावे ने पकड़ी रफ्तार
MP Dewar misbehaviour to Judge
जज को धमकाने वाला बीजेपी नेता गिरफ्तार, वकीलों ने केस लड़ने से भी किया इनकार

उन्होंने यह भी कहा कि पूरा देश इस गीत के जरिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदानों को याद करेगा.

राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हमारे सम्मान की निशानी हैं. जब इन्हें गाया जाता है, तो इससे ऊर्जा का संचार होता है." उन्होंने कहा कि यह फैसला देश को एकता में आगे बढ़ाएगा.

Advertisement

आदेश के मुताबिक, जब भी राष्ट्रगान (जन गण मन) और राष्ट्रीय गीत एक साथ होंगे, तो वंदे मातरम् के सभी छह छंद पहले गाए जाएंगे. यह नियम ध्वजारोहण, सांस्कृतिक उत्सवों, परेड, राष्ट्रपति के आगमन वाले कार्यक्रमों और सभी सार्वजनिक सरकारी समारोहों पर लागू होगा.  केंद्र सरकार यह कदम 'वंदे मातरम्' की रचना के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में उठा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement