T20 World Cup: भारत-नामीबिया के बीच मुकाबला आज, दिल्ली मेट्रो और ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

ICC टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में आज (गुरुवार) 12 फरवरी, टीम इंडिया और नामीबिया के बीच बड़ा मुकाबला है. यह मैच शाम 7 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (फिरोजशाह कोटला) में शुरू होगा. भारत वर्ल्ड चैंपियन टीम है और नामीबिया के खिलाफ मजबूत दिख रही है. भारत बनाम नामीबिया मैच के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (DMRC) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास व्यवस्था की है.

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी

दिल्ली पुलिस ने मैच के लिए स्पेशल ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. स्टेडियम के आसपास बड़ी भीड़ होने की वजह से कई सड़कों पर पाबंदियां लगाई गई हैं. यह नियम शाम 6 बजे से रात 11:30 बजे तक लागू रहेंगे.

इन सड़कों पर जाने से बचें

बहादुर शाह ज़फर मार्ग (आईटीओ चौक से दिल्ली गेट तक)

आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट तक)

राजघाट से जेएलएन मार्ग तक का हिस्सा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि मैच के समय अगर आप स्टेडियम के पास से गुजर रहे हैं, तो वैकल्पिक रास्ते चुनें. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, दिल्ली में टी20 वर्ल्ड कप के 6 क्रिकेट मैच खेले जा रहे हैं. जो 10 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 16 फरवरी, 18 फरवरी और 1 मार्च को शेड्यूल हैं.इन दिनों ट्रैफिक में बहुत बदलाव और रोक लगाई जाएगी ताकि दर्शक आसानी से स्टेडियम पहुंच सकें और शहर में जाम न लगे.

12 फरवरी को शाम 6 बजे से रात 11:30 बजे तक रोक रहेगी.

13 फरवरी और 1 मार्च को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रोक रहेगी.

16 फरवरी और 18 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक पाबंदियां रहेंगी.

पार्किंग की जानकारी

स्टेडियम के पास सिर्फ स्पेशल पार्किंग लेबल वाली गाड़ियों को जगह मिलेगी. आम लोगों के लिए फ्री पार्किंग माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड के नीचे तैयार की गई है. कार से आने वाले दर्शक पार्किंग के लिए इन जगहों का इस्तेमाल करें.

दिल्ली मेट्रो की स्पेशल व्यवस्था

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने भारत बनाम नामीबिया के मैच के लिए आखिरी ट्रेनों का समय बढ़ा दिया है. मैच के बाद देर रात तक मेट्रो चलेगी ताकि दर्शक आसानी से घर लौट सकें.

स्टेडियम के सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन कौन से हैं?

दिल्ली गेट (गेट नंबर 4 और 5)

ITO (गेट नंबर 3 और 4)

स्टेडियम जाने के लिए मेट्रो सबसे अच्छा और सुरक्षित विकल्प है क्योंकि इससे जाम से बचकर समय से पहुंचा जा सकता है.

बता दें कि भारत ने अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ 29 रनों से जीता था.अब नामीबिया के खिलाफ जीत के साथ ग्रुप में मजबूत स्थिति बनाना चाहेगी. नामीबिया ने नीदरलैंड्स से हार का सामना किया है, लेकिन वे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे. मैच में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी होंगे.

