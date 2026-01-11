scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 11 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रभाव दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में बना हुआ है. इंदौर के भागीरथपुरा में हुई 21 मौतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में हर मंगलवार को जल सुनवाई का ऐलान किया है.

दिल्ली-NCR में ठंड का डबल अटैक (Photo: PTI)

खबरों के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है. कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रभाव दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में बना हुआ है. इंदौर के भागीरथपुरा में हुई 21 मौतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में हर मंगलवार को जल सुनवाई का ऐलान किया है. भारत और फ्रांस के बीच अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर बातचीत तेज हो गई है. इजराइल के तेल अवीव शहर में शनिवार को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार से इस्तीफे की मांग की. स्टार भारतीय बल्लेबाज़ श्रेयस अय्यर एयरपोर्ट पर एक फैन के डॉगी को प्यार करने की कोशिश में लगभग घायल होने से बचे. महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के तीसरे मुकाबले में शनिवार को मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रनों से शिकस्त दी. 

North India Weather Update: दिल्ली से हिमाचल तक शीतलहर का असर, स्मॉग और ठंडी हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें

कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रभाव दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में बना हुआ है. दिल्ली में ठंड के साथ वायु प्रदूषण भी विकराल स्थिति में है. सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 रिकॉर्ड हुआ, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है. पहाड़ी क्षेत्रों में शिमला का तापमान शून्य से नीचे चला गया है.

इंदौर में दूषित पेयजल से 21 मौतों के बाद जागी मोहन सरकार, अब पूरे राज्य में होगी ‘जल सुनवाई’

इंदौर के भागीरथपुरा में हुई 21 मौतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में हर मंगलवार को जल सुनवाई का ऐलान किया है. सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जल सुनवाई को सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि जनजीवन से जुड़ा गंभीर मुद्दा मानकर लागू किया जाए. वहीं, सरकार ने पहली बार लीकेज डिटेक्शन के लिए रोबोट तकनीक के इस्तेमाल का फैसला लिया है.

फाइटर जेट संकट से जूझ रही एयरफोर्स... राफेल पर फिर भारत-फ्रांस के बीच डील की तैयारी

भारत और फ्रांस के बीच अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर बातचीत तेज हो गई है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के अगले महीने होने वाले भारत दौरे से पहले इस फॉलो-ऑन राफेल डील पर गंभीर मंथन चल रहा है. दरअसल, भारतीय वायुसेना की लड़ाकू स्क्वाड्रन संख्या लगातार घटने से चिंता गहराती जा रही है.

तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों इजराइली, नेतन्याहू सरकार से इस्तीफे की मांग

इजराइल के तेल अवीव शहर में शनिवार को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार से इस्तीफे की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले की स्वतंत्र जांच के लिए एक स्वतंत्र राज्य आयोग गठित करने की मांग की है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार जवाबदेही से भाग रही है.

श्रेयस अय्यर पर फैन के डॉगी ने एयरपोर्ट पर किया हमला, हादसे का VIDEO वायरल

स्टार भारतीय बल्लेबाज़ श्रेयस अय्यर एयरपोर्ट पर एक फैन के डॉगी को प्यार करने की कोशिश में लगभग घायल होने से बचे. अय्यर जब एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तभी एक फैन उनसे हाथ में डॉग लेकर ऑटोग्राफ के लिए आगे आती है. अय्यर डॉग को प्यार से उसे सहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान वह लगभग काटे जाते हैं और मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं.

MI vs DC Highlights, WPL 2026: मुंबई ने दिल्ली को 50 रनों से हराया, हरमनप्रीत ने जड़ी फिफ्टी

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के तीसरे मुकाबले में शनिवार को मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रनों से शिकस्त दी. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुंबई की टीम ने दिल्ली को 196 रनों का लक्ष्य दिया था. हरमनप्रीत कौर ने 74 रन बनाए थे. लेकिन इसके जवाब में दिल्ली की टीम केवल 145 रन ही बना सकी.  

