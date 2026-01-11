scorecardresearch
 
श्रेयस अय्यर पर फैन के डॉगी ने एयरपोर्ट पर किया हमला, हादसे का VIDEO वायरल

एयरपोर्ट पर एक फैन के डॉगी को प्यार करने के दौरान श्रेयस अय्यर लगभग हादसे का शिकार हो गए थे. इसका वीडियो वायरल है. तिल्ली की चोट से उबरने के बाद अय्यर ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर फिटनेस साबित की और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में वापसी की.

एयरपोर्ट पर डॉगी ने श्रेयस अय्यर पर किया हमला (ScreenGrab)
एयरपोर्ट पर डॉगी ने श्रेयस अय्यर पर किया हमला (ScreenGrab)

स्टार भारतीय बल्लेबाज़ श्रेयस अय्यर एयरपोर्ट पर एक फैन के डॉगी को प्यार करने की कोशिश में लगभग घायल होने से बचे. अय्यर ने हाल ही में भारतीय टीम में वापसी की है और उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए टीम में चुना गया है. अय्यर तिल्ली (स्प्लीन) में लगी चोट के कारण दो महीने तक क्रिकेट से दूर रहे था और हाल ही में उन्होंने विजय हज़ारे ट्रॉफी में मैदान पर वापसी की.

फैन के डॉगी ने किया हमला

अय्यर ने अपनी मैच फिटनेस साबित की और अब वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हालांकि, इस बहुप्रतीक्षित वापसी से पहले उन्हें एक और दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि वह एक फैन के डॉगी का लगभग शिकार हो गए थे. दरअसल, वायरल वीडियो में अय्यर को एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है, जहां एक फैन उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए आगे आता है.

भारतीय बल्लेबाज़ खुशी-खुशी ऑटोग्राफ देते हैं और कुछ ही सेकंड बाद एक और व्यक्ति हाथ में कुत्ता लेकर सामने आती है. अय्यर प्यार से उसे सहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान वह लगभग काटे जाते हैं और मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं.

यह भी पढ़ें: श्रेयस अय्यर को मिला फिटनेस क्लीयरेंस, भारत- न्यूजीलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज

विजय हजारे में अच्छा प्रदर्शन

अय्यर ने चल रही विजय हज़ारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेला. हिमाचल प्रदेश के खिलाफ टीम की कप्तानी करते हुए और नंबर 4 पर बल्लेबाज़ी करते हुए उन्होंने 53 गेंदों में 82 रनों की शानदार पारी खेली. सबसे अहम बात यह रही कि इस पारी के दौरान या उसके बाद उन्हें किसी भी तरह की असहजता नहीं हुई, जिससे उनके वर्कलोड और शारीरिक तैयारियों को लेकर चिंताएं कम हुईं.

पंजाब के खिलाफ अगले मुकाबले में अय्यर ने एक और अच्छी पारी खेली. 34 गेंदों में 45 रन. हालांकि यह पारी हार में बदली क्योंकि 217 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई एक रन से मैच हार गई. वहीं, उनकी वापसी के साथ ही अय्यर मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह लेने और भारत के उपकप्तान की भूमिका फिर से संभालने के लिए तैयार हैं.

---- समाप्त ----
