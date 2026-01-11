scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंदौर में दूषित पेयजल से 21 मौतों के बाद जागी मोहन सरकार, अब पूरे राज्य में होगी ‘जल सुनवाई’

इंदौर के भागीरथपुरा में हुई 21 मौतों के बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. जिसके बाद तहत अब राज्य में हर मंगलवार जल सुनवाई होगी. मोहन यादव ने शनिवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कहा कि दूषित पानी की आपूर्ति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Advertisement
X
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव. (File Photo: ITG)
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव. (File Photo: ITG)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया है कि अब प्रदेशभर में हर मंगलवार ‘जल सुनवाई’ आयोजित की जाएगी. शनिवार शाम को सीएम निवास में हुई उच्चस्तरीय बैठक में सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जल सुनवाई को सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि जनजीवन से जुड़ा गंभीर मुद्दा मानकर लागू किया जाए. नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला पंचायत, जनपद पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक जल सुनवाई अनिवार्य होगी.

पहली बार रोबोट से होगी लीकेज की पहचान

पेयजल व्यवस्था को तकनीक से मजबूत करने के लिए सरकार ने पहली बार लीकेज डिटेक्शन के लिए रोबोट तकनीक के इस्तेमाल का फैसला लिया है. इसका उद्देश्य पानी की बर्बादी रोकना और सीवेज मिश्रण जैसी घटनाओं को समय रहते पकड़ना है.

सम्बंधित ख़बरें

हादसे के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई कार.(Photo:ITG)
इंदौर: ट्रक में घुसी नेक्सॉन कार, पूर्व गृहमंत्री की बेटी ने मौके पर तोड़ा दम
Indore Newborn found abandoned in a bag
इंदौर के मानपुर में झोले से मिली लावारिस नवजात
पति के पंडिताई से नाखुश महिला SI ने मांगा तलाक. (Photo: Representational )
पति के धोती-कुर्ता पहनने और पंडिताई करने से SI पत्नी को हो रही शर्मिंदगी, मांगा तलाक
नवजात का पिता ने सड़क किनारे किया अंतिम संस्कार. (Photo: Screengrab)
अस्पताल की लापरवाही से नवजात की मौत, सड़क किनारे पिता ने किया अंतिम संस्कार
मध्य प्रदेश से ये भावुक कर देने वाली कहानी सामने आई है. (Photo: ITG)
SIR का चमत्कार! 22 साल का इंतजार… और 2003 के बाद मां से मिला बिछड़ा बेटा

यह भी पढ़ें: इंदौर कलेक्टर और निगम कमिश्नर पर केस चलाने की मांग, कोर्ट में परिवाद दायर, टेंडर 'दबाने' का आरोप

लापरवाही पर अफसरों पर सीधा एक्शन

सीएम मोहन यादव ने दो टूक कहा कि दूषित पानी की आपूर्ति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर कहीं संकट की स्थिति बने तो तुरंत वैकल्पिक रूप से साफ पानी की व्यवस्था की जाए. लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई तय होगी.

दो चरणों में चलेगा ‘स्वच्छ जल अभियान’

Advertisement

बैठक में यह भी बताया गया कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में जल टैंकों और शोधन यंत्रों की निगरानी व सफाई के लिए ‘स्वच्छ जल अभियान’ चलाया जाएगा. जिसका पहला चरण 10 जनवरी से 28 फरवरी होगा. जबकि दूसरा चरण 1 मार्च से 31 मई होगा.

अभियान के तहत सभी जल शोधन यंत्रों और पेयजल टंकियों की सफाई की जाएगी. GIS मैप आधारित ऐप से निगरानी होगी. साथ ही पानी और सीवेज पाइपलाइनों की मैपिंग की जागी. इसके अलावा इंटर-कनेक्शन पॉइंट्स की पहचान की जाएगी और लीकेज की गहन जांच होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement