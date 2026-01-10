scorecardresearch
 
MI vs DC Live Score, WPL 2026: मुंबई की बल्लेबाजी जारी, दिल्ली ने जीता था टॉस

Mumbai Indians Women (MI) vs Delhi Capitals Women (DC) Live Score: WPL 2026 के तीसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने-सामने हैं. डीवाई पाटिल स्टेडियम की बल्लेबाज़ी अनुकूल पिच और दोनों टीमों का बराबरी का हेड टू हेड रिकॉर्ड मैच को रोमांचक बनाता है.

WPL में आज मुंबई और दिल्ली के बीच मुकाबला (Photo: ITG)
महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का तीसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है. दिल्ली ने टॉस जीतकर मुंबई को पहले बैटिंग का न्योता दिया है. मुंबई की टीम पहले बैटिंग कर रही है.

टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में ही यह मैच काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही टीमें खिताब की प्रबल दावेदार हैं. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक को लगातार रिफ्रेश करते रहें.
 

दिल्ली कैपिटल्स महिला (प्लेइंग इलेवन): शेफाली वर्मा, लॉरा वोल्वार्ट, जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), लिजेल ली, मारिज़ैन कप्प, निकी प्रसाद, चिनेले हेनरी, स्नेह राणा, मिन्नू मणि, श्री चरणी, नंदनी शर्मा.

मुंबई इंडियंस महिला (प्लेइंग इलेवन): अमेलिया केर, जी कमलिनी, नट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (सी), निकोला केरी, सजीवन सजना, अमनजोत कौर, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, शबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता.

गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच पिछली भिड़ंत WPL 2025 के फाइनल में हुई थी. उस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने शानदार गेंदबाज़ी का प्रदर्शन करते हुए 150 रनों के लक्ष्य का बचाव किया था और दिल्ली को 8 रनों से हराकर दूसरी बार WPL ट्रॉफी अपने नाम की थी. ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के पास इस मैच में बदला लेने का बेहतरीन मौका होगा, जबकि मुंबई की टीम अपनी दबदबे वाली लय बरकरार रखना चाहेगी.

पिच और वेन्यू रिपोर्ट

डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच बल्लेबाज़ों के लिए अनुकूल मानी जाती है, खासकर दूसरी पारी में. यहां अब तक खेले गए 8 टी20 इंटरनेशनल मैचों में से 5 मुकाबले रन चेज़ करने वाली टीमों ने जीते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 168 रन रहा है, जिससे साफ है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाज़ी करना पसंद कर सकती है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

WPL इतिहास में अब तक मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कुल 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें दोनों टीमों ने 4-4 मैच जीते हैं. यह आंकड़ा मुकाबले को और भी रोमांचक बनाता है.

दोनों टीमों की ताकत

मुंबई इंडियंस की बात करें तो नेट साइवर-ब्रंट, अमेलिया केर और कप्तान हरमनप्रीत कौर टीम की रीढ़ साबित हो सकती हैं. इनके अलावा शबनीम इस्माइल और साइका इशाक की गेंदबाज़ी दिल्ली के बल्लेबाज़ों के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है.

वहीं दिल्ली कैपिटल्स के पास भी मजबूत बैटिंग लाइनअप है. लौरा वोलवार्ड और शेफाली वर्मा की ओपनिंग जोड़ी किसी भी गेंदबाज़ी आक्रमण को तहस-नहस करने का माद्दा रखती है. मिडिल ऑर्डर में कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स और ऑलराउंडर मारिजाने कैप टीम को संतुलन प्रदान करेंगी.

