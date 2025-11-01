Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 1 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 1 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: दिल्ली में 1 नवंबर से BS-VI से नीचे वाले बाहरी राज्यों के कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, जबकि भारत की जल नीति पर आई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इंडस नदी पर नियंत्रण पाकिस्तान के लिए संकट बन सकता है. तेल कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर 5 रुपये सस्ता किया है. अमेरिका में भारतीय मूल के CEO बैंकिम ब्रह्मभट्ट पर 4000 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड का आरोप लगा है. कर्नाटक में सरकारी कार्यक्रमों में प्लास्टिक बोतलें बैन कर नंदिनी डेयरी के उत्पादों को अनिवार्य किया गया है. वहीं, हिंदी साहित्य के दिग्गज प्रो. रामदरश मिश्र का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. पढ़ें आज सुबह की अहम खबरें...

दिल्ली में सख्त हुए नियम... आज से इन गाड़ियों की एंट्री बैन, जानें किन वाहनों को मिलेगी छूट

दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से BS-VI से नीचे (जैसे BS-IV या BS-III) मानक वाले अन्य राज्य के रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गुड्स वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. इनमें लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स वाहन (LGV, MGV, HGV) शामिल हैं. दिल्ली में अब सिर्फ BS-VI मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे.

भारत का एक छोटा सा कदम सुखा सकता है पाकिस्तान का गला! रिपोर्ट में दी गई चेतावनी

एक नई इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2025 में दावा किया गया है कि पाकिस्तान, जिसकी तकरीबन 80% कृषि सिंधु नदी बेसिन के पानी पर निर्भर है, गंभीर जल संकट के खतरे का सामना कर रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत तकनीकी क्षमता के अंदर रहते हुए इंडस नदी के पानी के प्रवाह में बदलाव कर सकता है, जिसका बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा.

LPG Price Cut: आज से घट गए LPG के दाम... इतना सस्‍ता हुआ गैस सिलेंडर, जानिए नए रेट्स

देश में एलपीजी सिलेंडर के दाम में आज से बदलाव हुआ है. तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 5 रुपये की कटौती की है. 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की रिवाइज्ड कीमत दिल्‍ली में 1590.50 रुपये हो गई है, जो पहले 1595.50 रुपये थी. घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं हुई है.

अमेरिका में बड़ा फाइनेंशियल घोटाला! भारतीय मूल के CEO पर 4000 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े का आरोप

अमेरिका में भारतीय मूल के उद्यमी बैंकिम ब्रह्मभट्ट पर 500 मिलियन डॉलर के लोन फ्रॉड का आरोप लगा है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रह्मभट्ट ने फर्जी ग्राहक खातों और राजस्व के दस्तावेज तैयार कर अमेरिकी बैंकों से भारी कर्ज हासिल किया. ब्रह्मभट्ट ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिजवॉइस नामक कंपनियों के मालिक हैं.

कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कार्यक्रमों में प्लास्टिक बोतलें बैन, नंदिनी डेयरी के प्रोडक्ट्स होंगे अनिवार्य

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों और कार्यक्रमों में प्लास्टिक पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. उनकी जगह पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का उपयोग किया जाएगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में नंदिनी डेयरी के उत्पादों का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा.

लंबे साहित्यिक अध्याय का अंत... नहीं रहे प्रो. रामदरश मिश्र, 102 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

हिंदी साहित्य के दिग्गज और शतायु साहित्यकार प्रोफेसर रामदरश मिश्र का निधन हो गया है. 102 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. बताया जा रहा है कि बीते होली से वो अस्वस्थ चल रहे थे और दिल्ली के द्वारका स्थित बेटे शशांक के घर पर उनका इलाज चल रहा था. उन्हें पद्मश्री सहित लगभग हर प्रमुख हिंदी सम्मान और पुरस्कार से नवाज़ा जा चुका है.

