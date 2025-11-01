scorecardresearch
 

Feedback

लंबे साहित्यिक अध्याय का अंत... नहीं रहे प्रो. रामदरश मिश्र, 102 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

हिंदी साहित्य के दिग्गज और 102 वर्षीय साहित्यकार प्रो. रामदरश मिश्र का निधन हो गया. उनकी बेटी स्मिता मिश्रा ने यह जानकारी दी. होली के बाद से वह अस्वस्थ थे और दिल्ली में बेटे शशांक के घर पर इलाज चल रहा था. 15 अगस्त 1924 को गोरखपुर के डुमरी गांव में जन्मे रामदरश मिश्र ने BHU से उच्च शिक्षा ली, गुजरात में रहे और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया.

Advertisement
X
प्रो. रामदरश मिश्र ने कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा-वृत्तांत, आत्मकथा, संस्मरण और आलोचना सहित सौ से अधिक किताबें लिखीं. (File Photo: ITG)
प्रो. रामदरश मिश्र ने कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा-वृत्तांत, आत्मकथा, संस्मरण और आलोचना सहित सौ से अधिक किताबें लिखीं. (File Photo: ITG)

हिंदी साहित्य के दिग्गज और शतायु साहित्यकार प्रोफेसर रामदरश मिश्र नहीं रहे. 102 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. उनकी बेटी स्मिता मिश्रा ने उनके निधन की पुष्टि की. बीते होली से वह अस्वस्थ चल रहे थे और दिल्ली के द्वारका स्थित बेटे शशांक के घर पर उनका इलाज चल रहा था.

लंबा साहित्यिक जीवन

15 अगस्त 1924 को गोरखपुर के डुमरी गांव में जन्मे रामदरश मिश्र ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से उच्च शिक्षा हासिल की. वह गुजरात में कई साल रहे और बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी. लंबे साहित्यिक जीवन में उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा-वृत्तांत, आत्मकथा, संस्मरण और आलोचना जैसे विभिन्न विधाओं में सौ से अधिक किताबें लिखीं. 

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. (Photo: Representational)
गोरखपुर: पानी की टंकी से लटका मिला युवक का शव 
Brother kills sister, chaos ensues in the house (Photo- Screengrab)
गोरखपुर का 'कातिल' भाई, 5 लाख के लिए दुपट्टे से घोंट दिया बहन का गला  
ट्रेन से कटकर कपल की मौत  
couple committed suicide by jumping in front of train (Photo- AI Generated)
गोरखपुर: छठ पूजा की रात प्रेमी जोड़े ने दी जान, एक-दूजे का हाथ पकड़ ट्रेन के सामने कूदे  
फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस(एएफपी) बीमारी से ग्रसित युवक, जिसकी डॉक्टरों ने की सर्जरी. (Photo: Screengrab)
BRD मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने दुर्लभ बीमारी से ग्रसित युवक को दी नई जिंदगी, सर्जरी कर निकाली गांठें 

यह भी पढ़ें: सादगी के शिल्प में गढ़ा है रामदरश मिश्र का जीवन, मुश्किल वक्त में भी आस्था के साथ करते रहे साहित्य-सृजन

उन्हें पद्मश्री सहित लगभग हर प्रमुख हिंदी सम्मान और पुरस्कार से नवाजा गया. उनके साहित्य पर देश-विदेश में शोध हुए और उनके पाठकों, प्रशंसकों और शिष्यों की बड़ी संख्या है जो दुनियाभर में फैले हैं.

यह भी पढ़ें: दिग्गज साहित्यकार रामदरश मिश्र अपने ही शताब्दी उत्सव में चीफ गेस्ट, DU के खालसा कॉलेज में भव्य समारोह

Advertisement

सीएम योगी ने जताया दुख

प्रो. रामदरश मिश्र के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यह एक अपूरणीय क्षति है. सीएम योगी ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement