Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 05 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली हाई कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की उस याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने IRCTC घोटाला मामले में आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती दी है. सोमवार, 5 जनवरी 2026 को सोना-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. देश के सभी 8 प्रमुख शहरों में ऑफिस के किरायों में भी बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें हैदराबाद और मुंबई सबसे आगे रहे. UP के CM योगी आदित्यनाथ सोमवार, 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अहम दौरे पर पहुंचे हैं. बांग्लादेश सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण और प्रचार पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. पढ़िए सोमवार शाम की 5 बड़ी खबरें...

लालू यादव को IRCTC केस में झटका, ट्रायल पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की उस याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने IRCTC घोटाला मामले में आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती दी है. HC ने सीबीआई से इस मामले में जवाब मांगा है. हालांकि, हाई कोर्ट ने फिलहाल ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

22 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 24 हजार के पार, चांदी के भी बढ़े दाम, जानें आज का रेट

सोमवार, 5 जनवरी 2026 को सोना-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. IBJA के मुताबिक, सोमवार को 24 कैरेट सोने का रेट प्रति 10 ग्राम ₹135721 पहुंच गया है. वहीं, आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत 2 हजार रुपये से अधिक बढ़ गई है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ छुट्टियों पर जारी नहीं होते.

भारत में ऑफिस स्पेस की मांग 25% बढ़ी, हैदराबाद और मुंबई में महंगे हुए दफ्तर

देश के सभी 8 प्रमुख शहरों में ऑफिस के किरायों में भी बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें हैदराबाद और मुंबई सबसे आगे रहे, जहां किराए 12 से 14 प्रतिशत तक बढ़ गए. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 8 बड़े शहरों में कुल 6.14 करोड़ वर्ग फुट ऑफिस स्पेस किराए पर लिया गया या इस्तेमाल में आया. ये पिछले साल के मुकाबले 25% ज़्यादा है.

UP में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच PM मोदी से मिले CM योगी, घंटे भर चली मुलाकात

UP के CM योगी आदित्यनाथ सोमवार, 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अहम दौरे पर पहुंचे हैं. वे सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली पहुंचे और सीधे प्रधानमंत्री आवास पर PM मोदी से मुलाकात की. ये मीटिंग करीब एक घंटे तक चली, जिसमें UP के मंत्रिमंडल विस्तार, विकास योजनाओं की प्रगति और आगामी 2027 विधानसभा चुनावों की रणनीति पर गहन मंथन हुआ.

मुस्ताफिजुर रहमान को हटाने से भड़का बांग्लादेश, IPL टेलीकास्ट पर लगाया बैन

बांग्लादेश सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण और प्रचार पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. सरकार ने साफ किया है कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा. मुस्ताफिजुर रहमान को अचानक आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद से ही बांग्लादेश में यह मुद्दा बहस का विषय बना हुआ है.

