22 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 24 हजार के पार, चांदी के भी बढ़े दाम, जानें आज का रेट

सोमवार, 5 जनवरी 2026 को सोना‑चांदी के रेट में उछाल देखने को मिला है. आज 22 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) 1 लाख 24 हजार के पार पहुंच गया है. वहीं चांदी के दाम भी आज महंगे हुए हैं. आइए जानते हैं क्या है आज के ताजा रेट्स?

सोमवार को सोना-चांदी के दाम बढ़े. (Photo: Reuters)
सोमवार को सोना-चांदी के दाम बढ़े. (Photo: Reuters)

सोमवार, 5 जनवरी 2026 को सोना-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, सोमवार को 24 कैरेट सोने का रेट प्रति 10 ग्राम ₹135721 पहुंच गया है. वहीं, शुक्रवार 2 जनवरी की तुलना में आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत 2 हजार रुपये से अधिक बढ़ गई है.  बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

Gold-Silver Price Today, Monday (05 January 2026) : सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता शुक्रवार शाम का रेट सोमवार
सुबह का रेट		 कितना महंगा?
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 134782 135721 ₹939 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 134242 135178 ₹936 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 123460 124320 ₹860 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 101087 101791 ₹704 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 78848 79397 ₹549 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  234550 236775 ₹2,225 महंगी

शुक्रवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹134415 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹134782 प्रति 10 ग्राम

शुक्रवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹234906 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹234550 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. बता दें गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

