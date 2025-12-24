LIVE: साथ आ रहे दोनों भाई... उद्धव और राज ठाकरे करेंगे गठबंधन का ऐलान

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में करारी हार के बाद विपक्षी पार्टियां बीएमसी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आ गई हैं. उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने बीएमसी समेत महाराष्ट्र के कुल 29 नगर निगम चुनावों के लिए हाथ मिला लिया है.

ठाकरे बंधु (उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे) मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों दलों के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे. ठाकरे ब्रदर्स 20 साल बाद साथ आ रहे हैं. दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है. शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत शिवतीर्थ पहुंचकर राज ठाकरे से मिले थे. इसके बाद राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने भी देर शाम मातोश्री पहुंच उद्धव से मुलाकात की थी.

एक दिन टला था ऐलान

बता दें कि दोनों दलों के गठबंधन का ऐलान 23 दिसंबर को ही होना था, लेकिन आखिरी वक्त में इसे एक दिन टाल दिया गया था. शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस में कुछ सीटों पर पेच फंसा था. उद्धव की पार्टी पिछले बीएमसी चुनाव में जीती अपनी 84 सीटों में से 12 से 15 सीट तक एमएनएस को देने के लिए तैयार थी. लेकिन पेच मुश्किल मानी जाने वाली सीटों पर फंसा था.

