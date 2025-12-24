scorecardresearch
 
'मराठी ही होगा मुंबई का मेयर...', उद्धव और राज ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 बड़े ऐलान

बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टियों में गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है. उद्धव और राज ठाकरे ने गठबंधन का ऐलान करते हुए यह भी

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल बाद आए साथ (Photo: Screengrab)
महाराष्ट्र के बीएमसी और अन्य नगर निगम चुनावों के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ गए हैं. ठाकरे ब्रदर्स ने बुधवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) में गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया है. 20 साल बाद साथ आए ठाकरे ब्रदर्स ने यह भी कहा कि हम एकसाथ रहने के लिए साथ आए हैं. दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़ी बातें कहीं.

उद्धव ठाकरे के संबोधन की बड़ी बातें...

- महाराष्ट्र का नेतृत्व केवल ठाकरे ही कर सकते हैं.

-हम दिल्ली में बैठे दो लोगों को रोकने आए हैं.

- हम साथ आए हैं, ताकि साथ रह सकें.

-अगर मराठी लोग आज बंट गए, तो वे खत्म हो जाएंगे. मत बंटिए.

राज ठाकरे के संबोधन की बड़ी बातें...

-दो राजनीतिक गिरोह उम्मीदवारों का अपहरण कर रहे हैं.

-मुंबई का मेयर मराठी होगा और वह हमारा होगा.

-अगर वह वीडियो लाएंगे, तो मेरे पास भी कई वीडियो हैं.

-मेरे पास मुख्यमंत्री का 'खुदा हाफिज' कहते हुए वीडियो है.

-बीजेपी जो देखना चाहती है, देख सकती है. मराठी लोग क्या चाहते हैं, हम देखेंगे.

-महाराष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, चाहे वह बीजेपी के ही क्यों न हों.

---- समाप्त ----
