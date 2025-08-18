scorecardresearch
 

महाराष्ट्र: निवेश के नाम पर शख्स से 40 लाख रुपये की ठगी... पुलिस ने शुरू की जांच

महाराष्ट्र के ठाणे में एक 48 वर्षीय व्यक्ति से 40.99 लाख रुपये ठगी का मामला सामने आया है. फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

व्यक्ति से 40 लाख रुपये की ठगी. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के ठाणे शहर के एक 48 वर्षीय व्यक्ति से एक फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम में 40.99 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. हालांकि, मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

पीड़ित की शिकायत के अनुसार उसे फेसबुक पर एक ट्रेडिंग विज्ञापन मिला और उसे देखते हुए उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया. जहां धोखेबाजों ने उसे आईपीओ में निवेश करने के लिए निर्देशित किया. उसने इस साल मई और जून में कुछ बैंक खातों में 4099814 रुपये ट्रांसफर किए.

हालांकि, बाद में उसके खातों में दिखाया गया कि उसका निवेश बढ़कर 8839072 रुपये हो गया. लेकिन वह यह रकम नहीं निकाल पाया. वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि जब धोखेबाजों ने उससे 20 प्रतिशत राशि कर के रूप में देने को कहा, तो व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है.

पैसे वापस पाने के पीड़ित के प्रयास विफल होने के बाद उसने पुलिस से संपर्क किया. अधिकारी ने बताया कि उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार को एक महिला समेत दो लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 3(5) (सामान्य इरादे) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

