नूंह में बड़े साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार, फर्जी सिम-ATM कार्ड और मोबाइल बरामद

नूंह पुलिस ने पेंसिल कंपनी में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले समेत तीन अलग-अलग मामलों में छह साइबर ठगों के गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि अभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े डिजिटल फुटप्रिंट की जांच अभी बाकी है.

नूंह में छह साइबर ठग गिरफ्तार. (Photo: ITG)
नूंह पुलिस ने धोखाधड़ी के तीन अलग-अलग मामलों में छह संदिग्ध साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि ये लोग लाखों रुपये की ठगी के मामलों में शामिल थे. इनके पास से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए हैं.

पुलिस के अनुसार, पहला मामला दो भाइयों- तौहीद और वाहिद से संबंधित है जो नूंह के तिरवाड़ा गांव के रहने वाले हैं. इन दोनों पर नटराज पेंसिल कंपनी के लिए वर्क फ्रॉम होम करने का झूठा वादा करके लोगों को ठगने का आरोप है. इनके पास से दो मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनमें राजीव सिंह और पूजा देवी के नाम से फर्जी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पाए गए हैं.

पुलिस ने बताया कि दूसरे मामले में फेरोजपुर धाहर गांव के निवासी मोहम्मद तस्लीम को एक अन्य ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

वहीं, तीसरे मामले में तीन लोगों को नकली बैंक किट, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड बेचने के अवैध कारोबार के लिए गिरफ्तार किया गया है. ये लोग साइबर ठगों को ये सामग्री उपलब्ध कराते थे.

पुलिस टीम ने इनके पास से यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के नकली एटीएम कार्ड, वीआई और एयरटेल के सिम कार्ड, रियलमी और वीवो फोन बरामद किए हैं.

मामले की जारी है जांच

नूंह पुलिस के प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि सभी मामलों में तकनीकी साक्ष्य और डिजिटल फुटप्रिंट की जांच अभी बाकी है. उन्होंने कहा, 'हम आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और मामले की गहन जांच की जा रही है.'

