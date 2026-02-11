scorecardresearch
 
महाराष्ट्र: शख्स से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी, जांच में जुटी पुलिस

महाराष्ट्र के ठाणे में एक व्यक्ति से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

शख्स की 1 करोड़ रुपये की ठगी. (Photo: Representational )
ठाणे के एक 39 साल के व्यक्ति से ऑनलाइन धोखेबाजों ने 1.17 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ठगी कर ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक इन धोखेबाजों ने उसे फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल स्टोर में इन्वेस्ट करने का लालच दिया.

अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मंगलवार को वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में तीन महिलाओं समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक शिकायत करने वाले को एक फेसबुक ग्रुप में जोड़ा गया था. उसके सदस्यों ने उसे दिए गए खास लिंक के ज़रिए "फेसबुक शॉप" और "टिकटॉक स्टोर" खोलने के लिए मनाया. यहां पर उसे हर बेची गई चीज़ पर 15 परसेंट कमीशन देने का वादा किया गया था.

यह भी पढ़ें: संभल में 'स्पेशल 26' स्टाइल में ठगी, LLB छात्र बना फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, किसान से मांगे 24 लाख

अधिकारी ने कहा कि शुरू में उसका भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने उसके 25000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद उसके डिजिटल वॉलेट में थोड़ा प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया. जिसके बाद ज़्यादा रिटर्न के लालच में आकर उस आदमी ने पिछले साल अक्टूबर और दिसंबर के बीच 1.17 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए.

धोखाधड़ी का पता तब चला, जब शिकायत करने वाले ने अपना जमा किया हुआ मुनाफ़ा निकालने की कोशिश की. अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने पैसे निकालने पर रोक लगा दी. इसके बाद आरोपियों ने उससे करीब 32 लाख रुपये मांगे. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

---- समाप्त ----
