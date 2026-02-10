संभल में 'स्पेशल 26' स्टाइल में ठगी, LLB छात्र बना फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, किसान से मांगे 24 लाख

Uttar Pradesh News: संभल के नखासा थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर गांव में पुलिस ने मोहित नामक युवक को फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर वसूली करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. अमरोहा में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे मोहित ने किसान शीशपाल के पास पहुंचकर 2 करोड़ के अवैध धन का दावा किया और 12 प्रतिशत जुर्माने के नाम पर 24 लाख रुपये की मांग की. किसान को शक होने पर उसने आरोपी को बातों में उलझाया और पुलिस को सूचना दे दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फर्जी आई-कार्ड और कूट रचित दस्तावेजों के साथ आरोपी को दबोच लिया. आरोपी द्वारा 'स्पेशल 26' फिल्म जैसे ठगी को अंजाम देने की कोशिश की गई.

फर्जी नोटिस और आई-कार्ड से फैलाया जाल

आरोपी मोहित ने अपने एक साथी के साथ मिलकर ठगी का यह पूरा प्लान तैयार किया था. वह किसान शीशपाल के घर इनकम टैक्स विभाग का फर्जी अथॉरिटी लेटर और आई-कार्ड लेकर पहुंचा था. उसने किसान के बेटे के नाम पर एक फर्जी नोटिस तैयार किया, जिसमें अवैध संपत्ति का हवाला देकर भारी-भरकम पेनल्टी की मांग की गई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी कई लोगों को इसी तरह निशाना बना चुका है.

किसान की सूझबूझ ने फेल किया प्लान

जब मोहित ने किसान को 24 लाख रुपये का नोटिस दिखाया, तो किसान को उसकी बातों और अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए संदेह हुआ. किसान ने बिना डरे चतुराई दिखाई और पुलिस को फोन कर दिया. पुलिस के आने तक उसने आरोपी को बातों में फंसाए रखा. एसपी केके विश्नोई के अनुसार, मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब युवक से पूछताछ की और उसके दस्तावेजों की जांच की, तो उसकी पोल खुल गई.

एलएलबी का छात्र निकला मास्टरमाइंड

गिरफ्तार आरोपी मोहित वर्तमान में अमरोहा के एक डिग्री कॉलेज से एलएलबी कर रहा है. कानून की पढ़ाई करते हुए उसने कानून तोड़ने का रास्ता चुना और भविष्य में कई बड़े लोगों को ठगने की योजना बनाई थी. पुलिस ने उसके पास से फर्जी नियुक्ति पत्र और आयकर विभाग की मुहर वाले कागजात बरामद किए हैं. पुलिस अब उसके फरार साथी की तलाश में जुटी है, जिसने इस साजिश में उसका साथ दिया था.

मुकदमा दर्ज

एसपी केके विश्नोई ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308, 338, 340 और 351 के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब उन अन्य लोगों का भी पता लगा रही है जिनसे आरोपी ने पहले वसूली की थी. फिलहाल आरोपी को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है और पुलिस फरार एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.

