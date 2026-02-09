शरद पवार की तबीयत अब कैसी? बेटी सुप्रिया सुले ने दिया अपडेट

महाराष्ट्र समेत देशभर में शरद पवार की तबीयत को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है. वरिष्ठ नेता शरद पवार की अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है और उनकी सेहत की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
शरद पवार की सेहत का हाल जानने के लिए महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार अस्पताल पहुंची. उन्होंने वहां मौजूद डॉक्टरों से उनकी ताजी रिपोर्ट ली और परिवार के सदस्यों से बातचीत की. इस मौके पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और इलाज अच्छे तरीके से चल रहा है.
शरद पवार की बेटी और एनसीपी-एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि पवार को छाती में संक्रमण की शिकायत है. डॉक्टरों ने उन्हें पांच दिनों तक एंटीबायोटिक इलाज जारी रखने की सलाह दी है.
सुप्रिया ने लोगों से अपील की कि इस वक्त घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी मेडिकल पैरामीटर सामान्य हैं और इलाज बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है.
यह भी पढ़ें: शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में एडमिट
शरद पवार की तबीयत खराब होने की खबर के बाद पार्टी समर्थकों में चिंता पैदा गई थी, लेकिन घर परिवार और डॉक्टरों की तरफ से आई खबरों ने राहत दी है.
बता दें कि बीते महीने ही शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी. ये प्लेन क्रैश बारामती के पास हुआ था. इस हादसे के बाद बारामती एयरफील्ड का निरीक्षण नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू कर दिया गया है.