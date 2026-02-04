scorecardresearch
 
नागपुर में OYO होटल में छापा, पंजाब-UP की महिलाएं पकड़ी गईं, दलाल गिरफ्तार, 3 फरार

नागपुर में पुलिस ने एमआईडीसी क्षेत्र के वानाडोंगरी स्थित एक ओयो होटल में छापा मारकर कथित देह व्यापार रैकेट का खुलासा किया. कार्रवाई सामाजिक सुरक्षा विभाग ने शिकायतों के आधार पर की. छापे में तीन महिलाओं को मुक्त कराया गया, जिनमें दो लुधियाना और एक गोरखपुर की है. निखिल नीलकंठ सोनवणे गिरफ्तार हुआ, जबकि तीन आरोपी फरार हैं. पुलिस ने करीब 3.41 लाख रुपये का सामान और नकदी जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

(Photo: Representational)
नागपुर पुलिस ने होटल में चल रहे कथित देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए तीन महिलाओं को मुक्त कराया और एक आरोपी दलाल को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई पुलिस के सामाजिक सुरक्षा विभाग ने एमआईडीसी थाना क्षेत्र के वानाडोंगरी स्थित ओयो होटल एमएच-40 में छापेमारी के दौरान की. पुलिस को काफी समय से होटल में अवैध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई.

छापे के दौरान पुलिस ने तीन महिलाओं को रेस्क्यू किया. इनमें दो महिलाएं पंजाब के लुधियाना और एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली बताई जा रही हैं. मौके से एक आरोपी निखिल नीलकंठ सोनवणे को गिरफ्तार किया गया, जबकि योगेश ठाकरे, हर्षल ठाकरे और संतोष बीसेन फरार बताए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से करीब 3.41 लाख रुपये का सामान और नकदी जब्त की गई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिलाओं को कम समय में ज्यादा कमाई का लालच देकर इस धंधे में धकेला जाता था और अलग-अलग राज्यों में भेजा जाता था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

