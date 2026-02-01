scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ठाणे कोर्ट का सख्त फैसला... नवजात बेटे की हत्या में पिता को उम्रकैद, पत्नी का भी किया था क़त्ल

ठाणे की अदालत ने 36 साल के सुनील सदाशिव पटाडे को नवजात बेटे की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई है. पत्नी और दो बच्चों की हत्या की कोशिश में उसे 10 साल की सजा भी दी गई है.

Advertisement
X
कोर्ट ने दोषी को दो अलग-अलग मामलों में सुनाई सज़ा (Representative Image/File)
कोर्ट ने दोषी को दो अलग-अलग मामलों में सुनाई सज़ा (Representative Image/File)

महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने 36 साल के एक शख्स को अपने नवजात बेटे की हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. इसके साथ ही, साल 2013 में अपनी पत्नी और दो दूसरे बच्चों को मारने की कोशिश के लिए भी दोषी ठहराया है.

एजेंसी के मुताबिक, एडिशनल सेशंस जज एसजी इनामदार ने शुक्रवार को दिए गए आदेश में कहा कि प्रॉसिक्यूशन ने आरोपी सुनील सदाशिव पटाडे के खिलाफ सभी आरोप बिना किसी शक के साबित कर दिए हैं.

अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते, आरोपी ने 7 मार्च, 2013 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण शहर में अपने घर पर सो रहे अपनी पत्नी और तीन बच्चों पर हमला किया था.

सम्बंधित ख़बरें

Sharad Pawar, Parth Pawar
'पार्थ पवार मिलने आए थे, वे...', शरद पवार ने बताया अजित पवार के पुत्र से क्या हुई बात
व्यापारी से एक करोड़ से ज्यादा की ठगी. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र: नवी मुंबई के व्यापारी से 1 करोड़ की ठगी, ठगों ने ऐसे ऐंठे रुपये
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गन्ने से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा
Jayant Patil on Ajit Pawar NCP
अजित पवार और मेरे बीच हुई थीं 10 बैठकें, 12 फरवरी बाद होना था मर्जर: जयंत पाटिल
Sunetra Pawar's strengths and weaknesses in Maharashtra politics
सुनेत्रा पवार का कमजोर और मजबूत पक्ष क्या?

कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया...

अभियोजन पक्ष ने बताया कि हमले के बाद उसके नौ महीने के बेटे की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और दो अन्य बच्चों को गंभीर चोटें आईं. बाद में महात्मा फुले चौक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ठाणे चावल खरीद घोटाले में गिरफ्तार NCP विधायक के भतीजे की हार्ट अटैक से मौत

कोर्ट ने उस शख्स को बेटे की हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई और परिवार के अन्य सदस्यों को मारने की कोशिश के लिए 10 साल की सज़ा दी. दोनों सज़ाएं साथ-साथ चलेंगी.

कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का सामूहिक जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि उस शख्स की पत्नी को मुआवज़े के तौर पर दी जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement