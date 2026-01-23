ठाणे चावल खरीद घोटाले में गिरफ्तार NCP विधायक के भतीजे की हार्ट अटैक से मौत

ठाणे में करोड़ों रुपये के चावल खरीद घोटाले में जेल में बंद एनसीपी विधायक के भतीजे की शुक्रवार सुबह मुंबई के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. खड़कपाड़ा पुलिस थाने के अधिकारी के अनुसार, मृतक हरीश उर्फ भाऊ दरोडा, शाहापुर से एनसीपी विधायक दौलत दरोडा का भतीजा था. उसे 9 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद कल्याण की आधारवाड़ी जेल में रखा गया था.

पुलिस ने बताया कि जेल में उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे मुंबई के जे.जे. अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई. इस संबंध में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया जाएगा. हरीश दरोडा के खिलाफ दिसंबर 2023 में किन्हावली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था. आरोप है कि उसने शाहापुर तालुका के सकडबाव खरीद केंद्र से करीब 5,000 क्विंटल चावल का गबन किया. पुलिस के अनुसार, यह घोटाला ठाणे जिले में आदिवासी विकास महामंडल की चावल खरीद प्रक्रिया में सामने आई बड़ी अनियमितताओं का हिस्सा था.

जांच में घोटाले की कुल राशि करीब 16 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें से करीब 1.5 करोड़ रुपये सकडबाव खरीद केंद्र से जुड़े बताए गए हैं. पुलिस का कहना है कि सकडबाव मामले में हरीश दरोडा, जो सकडबाव आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था का अध्यक्ष था, और अन्य आरोपियों पर किसानों के नाम पर फर्जी और मनगढ़ंत बिल बनाकर राज्य सरकार और आदिवासी विकास निगम से धोखाधड़ी करने का आरोप है. मामला दर्ज होने के बाद से वह फरार था और पिछले महीने उसकी गिरफ्तारी हुई थी.

