'सुनेत्रा काकी खुद देंगी NCP के विलय पर बयान', बोले रोहित पवार

एनसीपी (एसपी) के विधायक रोहित पवार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि पार्टी के सभी विधायक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और पूरा पवार परिवार चाहता है कि सुनेत्रा पवार एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें. साथ ही उन्होंने एनसीपी के विलय को लेकर भी बड़ा बयान दिया है.



बारामती में गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए रोहित पवार ने कहा कि '13 दिनों का शोक काल बीतने दीजिए. इसके बाद सुनेत्रा काकी खुद इस मामले पर बोलेंगी.'



उन्होंने स्पष्ट किया कि 28 जनवरी को अजित पवार के निधन के बाद से परिवार में विलय से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है.

'9 फरवरी बाद होगी चर्चा'



उन्होंने कहा, 'इस शोक काल में हमारे लिए कोई राजनीतिक रुख अपनाना भावनात्मक रूप से बहुत कठिन है. 9 फरवरी के बाद हम सभी पहलुओं पर खुलकर बोल पाएंगे. अजित दादा की इच्छाओं को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है. मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि विलय पर कोई टिप्पणी कर सकूं.'

'ये दुर्भाग्यपूर्ण है'



उन्होंने वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने आरोप लगाया, 'ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी अजित दादा की इच्छा पर चर्चा करने को तैयार नहीं है. इसके बजाय, चर्चा अपने मूल स्वरूप से भटक गई है और कुछ वरिष्ठ नेता इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं.'



अजित पवार की मौत जिस विमान हादसे में हुई, उसे लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. रोहित पवार ने कहा कि 9 फरवरी के बाद वे स्पष्ट करेंगे कि विमान के अंदर वास्तव में क्या हुआ था.

'DGCA से मांगे गए हैं विवरण'



उन्होंने तोड़फोड़ या किसी साजिश की आशंकाओं पर कहा कि उनके पास कुछ जानकारी है और वे डीजीसीए (DGCA) से और विवरण मांगेंगे. सत्य को सामने लाना महत्वपूर्ण है और वे जल्द ही इस पर सब कुछ साफ कर देंगे.



रोहित पवार ने बताया कि अजित पवार के 40 साल के कार्यों को देखते हुए उनके लिए एक संग्रहालय और स्मारक बनाने की मांग की जा रही है. इसके स्थान का फैसला आने वाले दिनों में विद्या प्रतिष्ठान के ट्रस्टी करेंगे.



उन्होंने ये भी साझा किया कि हाल के दिनों में पवार परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां कम हुई हैं और दोनों तरफ के लोग एक-दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने मतदाताओं से जिला परिषद चुनावों में वोट के जरिए अजित दादा को श्रद्धांजलि देने की अपील की.द करेंगी NCP के विलय का ऐलान', रोहित पवार का बयान

